Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк близько року тому зробив камінг-аут. Відтоді він відкрито говорить про своє особисте життя.
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На особистій сторінці Володимир Завадюк опублікував чуттєву фотосесію зі своїм бойфрендом Павлом Супрунюком. Пара позувала в обіймах.
Сміливим завжди щастить,
– підписав знімки продюсер.
Володимир Завадюк з бойфрендом / Фото з інстаграму Володимира Завадюка
Володимир Завадюк з бойфрендом / Фото з інстаграму Володимира Завадюка
Користувачі по-різному відреагували на допис Володимира Завадюка. Хтось розкритикував пару за те, що вони діляться особистим, для когось їхні фото видалися недоречними під час війни. Водночас більшість розхвалили Павла й Володимира.
- "Я рада, коли люди можуть бути вільними";
- "Нещодавно подивилась фільм "Назви мене своїм ім'ям". Красива історія про те, як зароджується кохання між чоловіками. Сподобався, раджу, особливо тим, хто не сприймає такі стосунки. Бути вільним – найбільше щастя";
- "Такі круті фото";
- "Ох, ця ваша енергетика";
- "Щастя вам, ви прекрасна пара";
- "Дуже гарно";
- "Які ви неймовірні".
Камінг-аут Володимира Завадюка
- У квітні 2023 року Володимир Завадюк вперше відкрито заговорив про свою сексуальну орієнтацію. Це сталося на тлі кастингу до нового сезону шоу "Голос країни".
- У дописі продюсер зізнався, що після початку повномасштабної війни він переосмислив цінності. Чоловік почав займатися різними хобі, завів собаку. Головним рішенням стало жити разом з коханою людиною.
- На початку місяця прайду Володимир Завадюк розповів, що після камінг-ауту відчув себе вільною людиною. Його коло спілкування змінилось і розширилося, його нарешті прийняла мати. Продюсер став частіше робити людям компліменти.