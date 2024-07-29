Шоумен відповів на запитання підписників в інстаграм-сторіз. Володимир Остапчук зізнався, що підтримує зв'язок зі своїми дітьми.

До слова Є два варіанти імені, – Остапчук розповів нові деталі про вагітність дружини

Остапчук зауважив, що він домовився з колишньою дружиною Оленою Войченко про те, що він не показуватиме дітей на публіку.

Тиждень тому Еван читав мені англійською. Я шокований, тому що в шість років навіть українською так не читав. А Емілія вже зовсім доросла,

– розповів шоумен.



Володимир Остапчук про дітей / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, у першому шлюбі у ведучого народилося двоє дітей – донька Емілія та син Еван. Володимир Остапчук та Олена Войченко розлучалися з гучним скандалом, їхні суперечки часто зачіпали й дітей. Однак згодом колишньому подружжю вдалося дійти згоди у багатьох питаннях. Зараз діти Остапчука живуть з матір'ю в Канаді.