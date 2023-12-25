З початком повномасштабного вторгнення Олена Зеленська робить більшу ставку на акценти, поєднання й одяг українських брендів – і це працює. Її виходи у США, на коронацію Чарльза III чи Саміт перших леді й джентльменів зачаровували публіку. 24 Канал зібрав 10 найкращих образів дружини президента за цей рік.

До теми Пишаюся її роботою, – Володимир Зеленський про дружину та підсумки року для його родини

Найкращі образи Олени Зеленської

Для першої леді рік розпочався з Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де вона представила українську формулу миру. Олена Зеленська одягнула ансамбль кольору бордо, що складався з палаццо, ледь світлішої сорочки й жакета. Брошка у вигляді мапи України завершила образ.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Навесні Олена Зеленська прибула до Республіки Корея та зустрілась з президентом. Для цього перша леді обрала білосніжний костюм українського бренду A.M.G. Жакет-кімоно з розрізами на рукавах та золотистим бантом і сережки Guzema Jewelry були родзинками образу.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

У травні перша леді відвідала коронацію Чарльза III. У Вестмінстерське абатство Олена Зеленська одягнула перлинно-м'ятний ансамбль від українського бренду The Coat. Це вишукана сукня прямого крою та подовжене пальто, яких доповнили перлинні прикраси.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

У Литву на саміт НАТО-2023 Олена Зеленська поїхала у вишуканій молочній вишиванці Gunia Project, крій якої базується на силуеті борщівської сорочки, та чорних прямих штанах.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Для ще одного виходу у Вільнюсі перша леді одягнула сукню ніжно-синього кольору із запахом та поясом-баскою від української дизайнерки Лілії Літковської. Особливо увагу до вбрання привертали вишиті вручну сріблясті пташки.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

У День Незалежності України дружина президента традиційно одягнула вишиванку - цього разу з блакитною вишивкою за мотивами давніх рушників Сумщини – з тризубом, пташками та квітами. Її доповнювали класичні чорні штани та аксесуари.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська у вересні організувала вже третій Саміт перших леді й джентльменів. На захід вона одягнула молочний костюм українського бренду GASANOVA, елементом якого був жакет з асиметричним комірцем.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Для візиту до США разом з президентом Зеленським Олена Зеленська обрала стильний костюм з палаццо та жакетом з комірцем-стійкою. Її образ довершувала елегантна зачіска.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

Також у Сполучених Штатах перша леді постала у білій вишиванці з зав'язками і широкими рукавами зі спільної колекції Etnodim та центру народної культури "Музей Івана Гончара". Саме така вишивка притаманна Полтавщині - квітки, зірки та орнамент у вигляді ромбів.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді

У листопаді Олена Зеленська зустрілась з першою леді Франції у костюмі кольору кемел. Це був класичний жакет, спідниця міді і стильний корсет. Образ довершувала брошка Євшан-зілля від Ruslan Baginskiy.



Найкращі образи Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді