Не всім відомо, що справжнє прізвище музиканта – Гудков. Чоловік народився у Харкові, навчався у музичному училищі, а потім закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю "Фінансове управління бізнесом". Як упродовж кар'єри змінювався співак і де він зараз – детальніше в матеріалі Show 24.

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Шлях до успіху

У 2008 році Дантес у парі з Володимиром Олійником підкорили публіку музичним стилем і зовнішністю у 2 сезоні проєкту "Фабрика зірок". Хлопці здобули перемогу та доволі швидко стали популярними.

Дантес & Олійник на "Фабриці зірок" / Фото з відкритих джерел

Після фіналу переможці підібрали назву для дуету – "ДІО. Фільми", а у 2014 році повернули попередню назву – "Дантес & Олійник".

Однак згодом хлопці пішли кожен своєю дорогою.

Володимир Дантес – Оля: дивитись відео онлайн

Згодом Володимир почав пробувати себе у ролі радіоведучого, до того ж доволі успішно. Дантес також був і є ведучим і учасником різних телепрограм. Зокрема, можна назвати такі: "Їжа, я люблю тебе", "Маленькі гіганти", "Ліга сміху", "Маскарад", "Я люблю Україну" тощо.

Також співак почав розвивати ютубні проєкти, які збирають чимало переглядів. Серед них:

"Stand up 380" – мета – розповісти глядачам про українських стендап-коміків і розвинути цю галузь на широкий загал;

"Мама, я делаю бизнес" – мета – розповісти про українські стартапи та показати як розвивається локальний бізнес;

"Мама, я ганяю тачки" – мета – доставляти авто для українських військових із Європи та знайомити аудиторію з небайдужими людьми, які працюють на користь України;

"Будинок культури" – проєкт, який знімається на деокупованих територіях, щоб нагадати та відтворити культуру із зірковими гостями;

"Пожежа" – шоу знімається у дуеті з Олексієм Дурнєвим й іншими гостями. Суть полягає в тому, що чоловіки та запрошені зірки відповідають на питання підписників без цензури. Що цікаво, проєкт реалізовується і в офлайн форматі.

Музична кар'єра артиста також продовжує розвиватись. Спочатку Дантес співав російською мовою, після початку повномасштабної війни перейшов на українську та навіть переклав і випустив пісні, які колись здобули шалену популярність, у новому форматі.

VOLODYMYR DANTES – Оля: дивитись відео онлайн

Особисте життя

Дантес познайомився із Дорофєєвою у потязі, коли обоє прямували на спільний концерт. Через декілька годин дороги Володимир відкрив двері купе дівчини й сказав: "Надю, я одружуся з тобою" і пішов.

Стосунки пари почали розвиватись дуже швидко. За дуже короткий проміжок часу закохані почали жити разом, а Дантес тричі освідчувався Наді.

Гучне свято молодята організували у 2015 році. А найцікавіше те, що основним декором весілля була лаванда, яку спеціально привезли з батьківщини виконавиці – Криму. Це було досить важко зробити, адже тоді півострів вже перебував під контролем окупантів.

На святкування наречені запросили не лише рідних і друзів, а й колег з шоубізнесу.

Втім, у 2022 році подружжя оголосило про своє розлучення. Як вони розповідали для преси, причиною стало те, що зірки перестали кохати один одного, але залишаються друзями.

Майже одразу після розлучення стало відомо, що співачка перебуває у стосунках із Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Михайла – Дашею.

Що важливо, у шлюбі Кацуріних народилось двоє дітей. Малеча проживає разом із Дашею та Володимиром.

Де зараз і чим займається Дантес

Володимир із самого початку повномасштабного вторгнення засудив дії Росії. Співак продовжує допомагати військовим зі зборами, автомобілями, відвідує поранених у госпіталях, ділиться кадрами російської агресії та наслідками ворожих обстрілів.

Гастролює Україною та за її межами. Нещодавно Дантес зізнавався, що останнім часом у нього був доволі пригнічений стан.

Важливою темою залишається оновлення даних у ТЦК, відповідно до нового Закону про мобілізацію. Раніше співак розповідав, що "майже списаний" для армії, адже має значні проблеми із зором. 5 червня Володимир повідомив, що пройшов ВЛК і оновив дані у ТЦК. Співак поділився, що йому довелось простояти в черзі понад 8 годин, однак вдалось втілити заплановане.

Дантес поділився, що під час проходження ВЛК у нього виявили й інші проблеми з тиском, судинами та головою.

Чотири тижні тому співак випустив відеокліп на пісню "Дура", де розповідається про стосунки в яких романтика переросла в аб'юз.

VOLODYMYR DANTES – Дура: дивитись відео онлайн

Наразі в артиста почався тур Європою з програмою "Пожежа".