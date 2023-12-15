Церемонія нагородження Megogo Music Awards 2023 відбулася у середу, 13 грудня. На заході, що пройшов у Києві, визначили головних артистів у кількох номінаціях.

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Володимир Дантес – попартист року

Категорія "попартист року" зібрала мало не найбільше знаменитих музикантів – KOLA, Надя Дорофєєва, Jerry Heil, TVORCHI, Христина Соловій, KADNAY, ADAM, ROXOLANA, Ліда Лі.

Та переможцем у цій категорії став Володимир Дантес – його обрали найкращим попартистом 2023 року. На другому місці опинилася співачка KOLA, а трійку закрили колишня дружина артиста Надя Дорофєєва і Jerry Heil з однаковою кількістю балів.



Володимир Дантес / Фото з інстаграму Megogo Music Awards

Як відреагував Дантес

Після завершення церемонії Володимир Дантес прокоментував свій тріумф на премії. Він зізнався, що ця нагорода не лише його, але й тих, хто у нього вірить. Це вся команда – Даша Кацуріна, Олексій Дурнєв та інші.

Я залишусь при своїй думці – творчість неможливо оцінювати. Раніше я дуже злився, що мене нікуди не запрошують, не номінують, бо вважав, що премії – це елемент визнання. Змагання з іншими артистами. Короче, брєд якийсь,

– висловився музикант.

Дантес зауважив, що український продукт продовжує розвиватися з шаленою швидкістю, є пісні на різний смак. Також музикант заінтригував заявою про те, що наступного року фанів чекають "розривні треки".



Володимир Дантес / Фото з інстаграму артиста