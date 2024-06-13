Міністерство культури, дякую, – Дантес після походу в ТЦК відповів, чи має бронь від мобілізації

Співак Володимир Дантес нещодавно розповів, що оновив дані в ТЦК. Тепер артист зізнався, чи є в нього, як у діяча культури, бронь від мобілізації.

Наразі Дантес не приєднується до ЗСУ, однак зробив те, чого вимагає закон про мобілізацію – пішов у військкомат та оновив свої дані.

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Дантес розповідав, що понад 8 годин просидів у чергах, але спілкування з працівниками ТЦК було без тиску та скандалів. Після того, як Володимир показав свій похід у військкомат у соцмережах, його почали хейтити за "рекламу ТЦК", мовляв, він все одно заброньований від мобілізації.

Тепер артист відповів на такі закиди та запевнив, що не має жодної відстрочки.

Кожного разу, коли треба було йти у військкомат, я йшов. У мене немає бронювання. Міністерство культури, дякую за відсутність бронювання для всіх діячів культури. Тільки для цирку та Єдиного марафону, вони ж важливі,

– сказав Дантес.

Виконавець є обмежено придатним, тож обов'язково проходитиме ВЛК. Та наразі невідомо, чи приєднається до служби в Збройних Силах України найближчим часом.

Володимир Дантес про похід в ТЦК: дивіться відео онлайн

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