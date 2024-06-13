Сейчас Дантес не присоединяется к ВСУ, однако сделал то, чего требует закон о мобилизации – пошел в военкомат и обновил свои данные.

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Дантес рассказывал, что более 8 часов просидел в очередях, но общение с работниками ТЦК было без давления и скандалов. После того, как Владимир показал свой поход в военкомат в соцсетях, его начали хейтить за "рекламу ТЦК", мол, он все равно забронирован от мобилизации.

Теперь артист ответил на такие упреки и заверил, что не имеет никакой отсрочки.

Каждый раз, когда надо было идти в военкомат, я шел. У меня нет бронирования. Министерство культуры, спасибо за отсутствие бронирования для всех деятелей культуры. Только для цирка и Единого марафона, они же важны,

– сказал Дантес.

Исполнитель является ограниченно пригодным, поэтому обязательно будет проходить ВЛК. Но пока неизвестно, присоединится ли к службе в Вооруженных Силах Украины в ближайшее время.

Владимир Дантес о походе в ТЦК: смотрите видео онлайн

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