Сейчас Дантес не присоединяется к ВСУ, однако сделал то, чего требует закон о мобилизации – пошел в военкомат и обновил свои данные.
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Дантес рассказывал, что более 8 часов просидел в очередях, но общение с работниками ТЦК было без давления и скандалов. После того, как Владимир показал свой поход в военкомат в соцсетях, его начали хейтить за "рекламу ТЦК", мол, он все равно забронирован от мобилизации.
Теперь артист ответил на такие упреки и заверил, что не имеет никакой отсрочки.
Каждый раз, когда надо было идти в военкомат, я шел. У меня нет бронирования. Министерство культуры, спасибо за отсутствие бронирования для всех деятелей культуры. Только для цирка и Единого марафона, они же важны,
– сказал Дантес.
Исполнитель является ограниченно пригодным, поэтому обязательно будет проходить ВЛК. Но пока неизвестно, присоединится ли к службе в Вооруженных Силах Украины в ближайшее время.
Владимир Дантес о походе в ТЦК: смотрите видео онлайн
Что говорят звезды об обновлении данных в ТЦК
- В мае в центре Киева работники ТЦК и полиция остановили певца Монатика. Впоследствии артист прокомментировал, что это уже не первая такая проверка, а данные он обновил.
- Дмитрий Коляденко также планирует идти в военкомат для обновления данных. Он подлежит закону о мобилизации, но не боится похода в ТЦК.
- Певец Позитив стоит на воинском учете. Ранее он говорил, что готов отправиться на фронт, если получит повестку.