Show 24 зібрав музичні новинки від українських виконавців за останні 2 тижні. Це нова пісня представниць України на Євробаченні, тепла пісня Джамали та неймовірний кліп Монатіка, створений Танею Муіньо.

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Головні хіти останнього тижня

JAMALA

Перебуваючи на останньому місяці вагітності, співачка не припиняє свою діяльність. Артистка представила нову пісню, яку почала записувати вже знаючи, що чекає на третю дитину. Трек адресований всім тим, хто вірить у любов у всіх проявах.

JAMALA – "Люблю": дивіться відео онлайн

Руслана

У свій 51 день народження співачка випустила нову пісню та кліп. Всі запам'ятали Руслану по "дикому" образу, але сама артистка заявляє, що у новому проєкті вона створює новий образ, що є продовженням її оригінального стилю.

Руслана – "Буйна": дивіться відео онлайн

MONATIK

Артист презентував новий літній хіт, що переносить до чарівного міста Одеси. Режисеркою відеороботи стала дворазова номінантка на Греммі – Таню Муіньо. Знімання відбувалися у Києві.

MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн

Bloom Twins

Дует українських близнючок Bloom Twins презентував свій новий рок-сингл про свій особистий досвід розставання з коханими людьми. Як і попередні релізи сестер, Your Type також увійде до майбутнього мініальбому від Bloom Twins.

Bloom Twins – Your Type: дивіться відео онлайн

Balsam

Талановитий виконавець випустив нову пісню, яка розповідає про пошук сенсу і справжньої любові. Основна тема композиції – це пошук свого "я" через любов і віру, попри всі перешкоди та сумніви, що можуть виникати на шляху. Це розповідь про те, як кохання здатне змінити життя і дати новий сенс нашому існуванню.

Balsam – "Не шукав": дивіться відео онлайн

Татіша

Нова пісня виконавиці розповідає про відчай, від якого неможливо сховатися: залишається лиш прийняти його. Разом з синглом артистка презентувала відеороботу, що за жанром є родинною сагою. Співачка присвятила роботу своєму батькові.

Татіша – "На глибині": дивіться відео онлайн

TEREN

Співачка представила сингл під назвою "Колишні". Новий трек – про циклічність подій у стосунках, але при цьому непостійність людських відносин.

TEREN – "Колишні": дивіться відео онлайн

Нікіта Кисельов

Співак та композитор презентував грайливу композицію про кохання "Липа".Це гімн закоханого чоловіка, що в пориві пристрасної любові до дівчини співає про свої почуття. Цьому вираженню емоцій сприяє зваблива й романтична атмосфера літа.

Нікіта Кисельов – "Липа": дивіться відео онлайн

Arutiunova та Feerverk

Виконавці випустили спільну композицію "Давайте тихіше". Цей дует народився завдяки доленосному знайомству та нездійсненим мріям. Мріям, яким судилося збутися у синергії двох особистостей.

Arutiunova та Feerverk – "Давайте тихіше": дивіться відео онлайн

Марта Липчей

Українська співачка презентувала дебютний студійний альбом під назвою "Народжена в серпні". До нього увійшло 12 треків артистки. Від пісні до пісні можна прослідкувати народження та зростання рок-зірки, формування її поглядів та характеру.

Марта Липчей – "Народжена в серпні": слухайте онлайн

Головні хіти попереднього тижня

Панас Буйний

Співак презентував нову пісню, що переповнена емоціями. Артист обіцяє, що слухач відчує себе на вершині кохання та натхнення. Знімання кліпу проходили у Львові – це місто для артиста є дуже важливим.

Панас Буйний – "Балдію": дивіться відео онлайн

KALUSH та Balsam

Новий фіт за участі гурту KALUSH "Розбуди мене" розповідає про внутрішню боротьбу з невизначеністю та пошуком справжньої цінності у світі, де час і спокуса постійно позбавляють нас від суттєвого та важливого.

KALUSH та Balsam – "Розбуди мене": дивіться відео онлайн

7TEEN'S

Молодіжний бенд презентував нову символічну відеороботу "Вальс". Надихнувшись шкільними спогадами, учасники вирішили створити трек про перше кохання, яке у багатьох відбулося під мотиви весни випускних класів.

7TEEN'S – "Вальс": дивіться відео онлайн

Mar'ya

Фронтвумен українського рок-гурту AMARIIA Марія Архіпова презентує свій сольний поппроєкт та дебютний сингл "Знаю", який присвячується кожному, хто закоханий або колись кохав. Пісня – це мелодійна мантра кохання, яка охоплює душу своєю поетичною проникливістю.

Mar'ya – "Знаю": дивіться відео онлайн

PARFENIUK

Співак повернувся з новим синглом. Романтичний реп-хіт - це спосіб зізнатися у коханні найріднішій людині. Разом з треком артист презентував неочікувану відеороботу, де постав перед фанатами у кардинально новому іміджі.

PARFENIUK – "На даху": дивіться відео онлайн

O.Torvald

Учасники гурту у новій роботі помріяли про "далекий Амстердам" та висловили сподівання на те, що колись ранки знову стануть добрими.

O.Torvald – "Амстердам": дивіться відео онлайн

Jerry Heil & alyona alyona

Jerry Heil & alyona alyona відразу після євробачення випустили свій новий трек "Подоляночка" (GET UP), який вже підкорив серця українців. Відразу після релізу пісня потрапила у YouTube-тренди.

Jerry Heil & alyona alyona – "Подоляночка": дивіться відео онлайн

SPIV BRATIV

Гурт SPIV BRATIV презентував кліп до пісні "Хто я". Цією роботою музиканти спонукають слухачів задуматися над власним місцем у Всесвіті. Це мантра для душі, що допомагає знайти внутрішню гармонію і спокій.

SPIV BRATIV – "Хто я": дивіться відео онлайн

ХАС

Назар Хассан, який був учасником гурту Rizups, відродив старий хіт гурту "Забудь". Це реінкарнація пісні, яка отримала недостатню кількість уваги.

ХАС – "Забудь": дивіться відео онлайн

BURLA

Український співак представив зворушливу пісню, яку присвятив загиблим. Ця композиція була представлена після Великодня – на Поминальний тиждень. Попри певну прив'язку до дати, нова композиція навіює спогади за втраченими людьми.

BURLA – "Спогади": дивіться відео онлайн