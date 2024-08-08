Музична збірка присвячена легендарному українському співаку Назарію Яремчуку. Вона вже доступна на різних стримінгових платформах. Зокрема, Spotify, YouTube Music, Apple Music та інші.

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До альбому-триб'юту "Re:Яремchuk" увійшли 10 переспівів на культові пісні Назарія Яремчука у виконанні популярних українських артистів. Серед них – KAZKA з композицією "Коли заснули сині гори", Джамала з "Усміхнись мені", гурт "Друга Ріка" із "Запроси мене у сни" та багато інших.

Для довідки! Триб'ют-альбом – музичний альбом, що повністю складається з кавер-версій.

Варто відзначити, що в трек-листі представлені як найвідоміші хіти Яремчука на кшталт "Водограю" та "Стожарів", так і менш популярні, але не менш чуттєві пісні, як-от "Запитай у серця" та "Квітка Розмарія".

Нагадаємо, документальна біографічна драма "Яремчук: Незрівнянний світ краси" досліджує творчий шлях видатного українського естрадного співака. Для створення фільму родина Яремчука надала унікальні архівні матеріали, включно з його особистими щоденниками та листами.