Музыкальный сборник посвящен легендарному украинскому певцу Назарию Яремчуку. Он уже доступен на различных стриминговых платформах. В частности, Spotify, YouTube Music, Apple Music и другие.

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В альбом-трибьют "Re:Яремчук" вошли 10 перепевов на культовые песни Назария Яремчука в исполнении популярных украинских артистов. Среди них – KAZKA с композицией "Коли заснули сині гори", Джамала с "Усміхнись мені", группа "Друга Ріка" с "Запроси мене у сни" и многие другие.

Для справки! Трибьют-альбом – музыкальный альбом, полностью состоящий из кавер-версий.

Стоит отметить, что в трек-листе представлены как самые известные хиты Яремчука вроде "Водограя" и "Стожаров", так и менее популярные, но не менее чувственные песни, например "Спроси у сердца" и "Цветок Розмария".

Напомним, документальная биографическая драма "Яремчук: Несравненный мир красоты" исследует творческий путь выдающегося украинского эстрадного певца. Для создания фильма семья Яремчука предоставила уникальные архивные материалы, включая его личные дневники и письма.