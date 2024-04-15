Влад Яма, який втік з України, приголомшив зміною іміджу та російською мовою
Джерело:Влад Яма
Відомий український хореограф Влад Яма після початку вторгнення втік з України до США. Втім, він неочікувано опублікував фото зі зміненим іміджем та підписом російською.
Цікаво, що попри втечу з України, танцівник все одно продовжував вести свій блог українською. Однак, його вистачило ненадовго.
До слова Жив у своїй бульбашці, – ексколега Влада Ями висловився про його втечу за кордон
Яке фото опублікував Влад Яма
Хореограф поділився з шанувальниками чорно-білою світлиною, на якій можна помітити довге волосся Ями.
"Бачу вас", – підписав він знімок російською мовою.
Влад Яма змінив імідж / Скриншот з інстаграм-сторіс хореографа
Як виявилося, це фото Влад вже публікував у квітні 2023 року, підписавши його виправданнями та вибаченнями за попередній допис. Той пост стосувався підтримки громадян України, однак Яма невдало підібрав фото. На ньому він був зображений з голим торсом, що обурило користувачів.
Що відомо про втечу Ями до США
- Чоловік покинув територію України у перші години після повномасштабного вторгнення. За словами Влада, йому вдалося це зробити до обмеження виїзду чоловікам призовного віку.
- Зараз він з дружиною та дітьми переїхав до Маямі, що в США. Там чоловік з початку 2023 року влаштувався тренером з танців.
- У своєму блозі він активно ділиться безтурботним та комфортним життям в Америці, за що часто отримує хейт від українців.