Влад Яма обурив фанатів неочікуваною світлиною з Криму

Відомий хореограф Влад Яма, який виїхав з початку вторгнення з родиною до США, неабияк здивував шанувальників. Танцівник опублікував фото з Криму.

Світлина викликала суспільний резонанс. Деякі користувачі після цього почали відкрито засуджувати хореографа.

Не пропустіть Влад Яма, який втік з України, приголомшив зміною іміджу та російською мовою

Яке фото опублікував Яма

У своїх соцмережах Влад опублікував архівний кадр, на якому одягнений у білу сорочку та сині джинси. Однак, при цьому він позує під водою у басейні. Яма зазначив, що це фото було зроблено у 2012 році в Ялті. Чоловік підписав світлину привітанням з Міжнародним днем танцю.

Дякую танцям і вчителям! Міжнародний день танцю. Ялта, 2012,

– написав хореограф.

Реакція мережі

Новий пост Ями викликав цілу дискусію в мережі. Так, деякі користувачі привітали танцівника у відповідь зі святом, а інші – відкрито засудили Влада за втечу до США.

"Як життя? Мабуть, все класно, спокійно?";

"Вітаю вас!";

"Ні про що";

"Треба, щоб медійна людина, яка здобула собі ім'я та кар'єру завдяки Україні, працювала на перемогу України, а не сиділа в Маямі на пляжі";

"Який креативний кадр, вітаю".

Що відомо про виїзд Ями до США