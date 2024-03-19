Медійно розкручений кулінар, – учасник "МастерШефа" відповів Клопотенку на критику Полякової

Переможець "МастерШеф 5" Євген Клопотенко не дуже позитивно висловився в бік Олі Полякової, мовляв, він не розуміє, які меседжі вона транслює. Водночас учасник "МастерШеф 8” Влад Міцкевич швидко відреагував на такі закиди та захистив Полякову.

Міцкевич опублікував відеореакцію на слова Клопотенка, де пояснив, у чому Євген не правий.

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Що образило Міцкевича у висловах Клопотенка

Євген Клопотенко зазначив, що вони з Поляковою ніби з різних світів навіть попри те, що знімаються в багатьох проєктах разом.

До того ж шеф-кухар одразу виокремив, що старається оцінювати її виключно за творчою діяльністю, бо близько з нею він не знайомий. Однак, Євген не розуміє, які образи та меседжі транслює артистка. Ба більше, він дивується тому, що її продовжують кликати на концерти та спілкуватися з нею.

Водночас Влад Міцкевич не став осторонь і почав відповідати на закиди Клопотенка у бік Полякової.

Вона продюсер, акторка і співачка, а ти просто медійно розкручений кулінар, який вирішив хайпанути,

– зазначає Міцкевич.

До того ж Влад зізнався, коли Клопотенко дізнався про участь Полякової у проєкті "Він готує, а вона керує", то одразу відмовився сам з’явитися у цьому шоу. Переможець "МастерШеф" вважав, що артистка "перекриє його своїм авторитетом і він не вигідно виглядатиме в кадрі".

Також Влад зазначив що Оля Полякова транслює образ сильної, незалежної та розумної українки, яку слухають у багатьох країнах світу.

Вона передає дуже багато грошей, машин на збройні сили і все це робить не за донати, які збирає, а за свої гроші. Ну а спілкуються з нею, бо вона зірка номер один в Україні вже дуже багато років та просто крута людина,

– каже Влад.

Наприкінці відео Міцкевич побажав Клопотенку займатися своєю справою, яка в нього добре виходить, а саме – кулінарією.

Що відомо про Влада Міцкевича