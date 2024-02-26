Військовий почав вести ютуб-канал, під назвою "Андрій Апостол". Першим став кавер на трек "Солдат" українською мовою. Смолянський переписав текст композиції, враховуючи сучасну війну.
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Кавер поширив на своїй сторінці художник Нікіта Тітов, який приходив до Апостола у госпіталь Києва, де він тривалий час лікувався. Тітов вважає, що втіленням життя у всіх проявах, є саме Андрій. Також він згадав дружину захисника Аліну.
На мою думку, якби життя набуло людської подоби й стало б проповідувати свої ідеї, саме Андрія воно взяло б своїм апостолом без співбесіди, просто за те, що він є. Взяло б до себе та його дружину Аліну, бо вони вдвох вже апостоли любові та підтримки,
– висловився він.
За словами Нікіти, військові долають важкі випробування заради звільнення українських територій. Він згадав слова Андрія, що шлях до перемоги буде складним, адже за неї потрібно добряче поборотися. І це на думку художника, змушує переосмислювати власне життя та поведінку.
"Поруч із ними швидко перестаєш помічати, чого не вистачає їм, а починаєш думати, чого не вистачає тобі, щоб бути людиною. Вони проходять дуже складний шлях, але Андрій якось сказав: "Все, що я хочу – це перемоги. Шлях до перемоги – це шлях воїна, а він не може бути простим!" – розповів чоловік.
У коментарях до відео можна побачити слова підтримки Андрію. Люди також висловили вдячність військовому за захист країни від окупантів.
- "Андрійчику, рідний наш. Ти потужний, неймовірний. Радію чути твій голос, бачити, що ти поступово одужуєш. Поклін дружині, твоєму ангелу. А ми молимося за вас".
- "Другий день слухаю знову й знову. Це щось більше, ніж саме життя".
- "Андрій, ти унікальний, пишаюсь тобою. Продовжуй співати! Любимо тебе!".
- "Дякую таке виконання, торкає душу".
- "Андрій та його близькі – безмежно круті. Дякую за службу, дякую за боротьбу".
- "Андрію, співайте ще! Чудовий голос та глибокі сенси! Чекатиму ваших нових пісень".
Що відомо про Апостола
- До війни хлопець працював у сфері ІT та займався музикою. Спершу Андрію відмовляли у військкоматі, коли він заявив про бажання відправитись на фронт. Утім, йому таки вдалося потрапити на війну. Через певний час Андрій став командиром окремого підрозділу аеророзвідки в 47-ій бригаді.
- Під час розвідувального завдання Смолянський отримав дуже важкі поранення. Він втратив зір, частково руки та чує тільки на 30%. Тепер захисника чекає довга реабілітація.