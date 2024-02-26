Військовий почав вести ютуб-канал, під назвою "Андрій Апостол". Першим став кавер на трек "Солдат" українською мовою. Смолянський переписав текст композиції, враховуючи сучасну війну.

До речі На тлі донбаських териконів: учасник Нацвідбору-2023 зворушив до мурах грою на скрипці

Захисник України переспівав 5'NIZZA "Солдат"

Кавер поширив на своїй сторінці художник Нікіта Тітов, який приходив до Апостола у госпіталь Києва, де він тривалий час лікувався. Тітов вважає, що втіленням життя у всіх проявах, є саме Андрій. Також він згадав дружину захисника Аліну.

На мою думку, якби життя набуло людської подоби й стало б проповідувати свої ідеї, саме Андрія воно взяло б своїм апостолом без співбесіди, просто за те, що він є. Взяло б до себе та його дружину Аліну, бо вони вдвох вже апостоли любові та підтримки,

– висловився він.

За словами Нікіти, військові долають важкі випробування заради звільнення українських територій. Він згадав слова Андрія, що шлях до перемоги буде складним, адже за неї потрібно добряче поборотися. І це на думку художника, змушує переосмислювати власне життя та поведінку.

"Поруч із ними швидко перестаєш помічати, чого не вистачає їм, а починаєш думати, чого не вистачає тобі, щоб бути людиною. Вони проходять дуже складний шлях, але Андрій якось сказав: "Все, що я хочу – це перемоги. Шлях до перемоги – це шлях воїна, а він не може бути простим!" – розповів чоловік.

У коментарях до відео можна побачити слова підтримки Андрію. Люди також висловили вдячність військовому за захист країни від окупантів.

"Андрійчику, рідний наш. Ти потужний, неймовірний. Радію чути твій голос, бачити, що ти поступово одужуєш. Поклін дружині, твоєму ангелу. А ми молимося за вас".

"Другий день слухаю знову й знову. Це щось більше, ніж саме життя".

"Андрій, ти унікальний, пишаюсь тобою. Продовжуй співати! Любимо тебе!".

"Дякую таке виконання, торкає душу".

"Андрій та його близькі – безмежно круті. Дякую за службу, дякую за боротьбу".

"Андрію, співайте ще! Чудовий голос та глибокі сенси! Чекатиму ваших нових пісень".

Що відомо про Апостола