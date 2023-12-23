Українські захисники виконали найпопулярніші святкові хіти: Happy Xmas (War is over), Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! та I'll Be Home for Christmas. У кожній кавер-версії було змінено слова, щоб нагадати про війну та важливість підтримки України.
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Військові вітають зі святами і нагадують про війну
Військові виконали кавер-версії пісень на музичних інструментах – бандурі, сопілці, гітарі, перкусії та синтезаторі. До створення відео долучився "Культурний десант".
Щемливий ролик знімали у бліндажі на Бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів – будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 кілометрів від лінії фронту.
Ми хотіли привітати світ з прийдешнім Різдвом і водночас нагадати, що війна в Україні триває. Обрані пісні є справжніми символами свят. У кожній з них ми замінили декілька слів,
– розповіла координаторка UNITED24 Ярослава Гресь.
Українські військові вітають з Різдвом і нагадують, що війна триває: дивіться відео онлайн
Так, у композиції Джона Леннона Happy Xmas звучать слова "war is over" ("війна завершилась"). Туди додали слово "не" – "війна не завершилась" ("war is not over"). Так зробили й з іншими піснями, щоб дати світові розуміння нинішніх реалій.
"З вуст українських військових ці рядки звучали настільки щемливо, настільки щиро. Україні потрібна підтримка. І сьогодні, і на Різдво, і на Новий рік. Ми віримо, що світ це знову відчує і буде поруч", – додала Ярослава Гресь.
Героями відео стали військовослужбовці Збройних Сил України, парамедик Української добровольчої армії та військові медики:
- Військовий, якого поранили під Лисичанськом, Олександр Ремез та бойова медикиня Інна Короленко виконали гру на гітарі та вокал.
- Бандура та вокал звучать у виконанні військовослужбовця Дмитра Романчука, який брав участь в обороні Києва;
- Партію на сопілці виконав парамедик та фронтмен гурту "КораЛЛі" Михайло Адамчак;
- На перкусії зіграв військовий і барабанник Артур Темченко;
- Піаніно та вокал звучать у виконанні продюсера і захисника Михайла Олійника;
- Партію на саксофоні зіграв військовослужбовець Дмитро Дудко;
- Вокалісти – бойова медикиня Ірина Косовська, військовослужбовиця Вікторія Чудаковська та солістка оркестру Збройних сил України Світлана Чередниченко.
Бойова медикиня взводу вогневої підтримки 206-го батальйону ТРО ЗСУ Інна Короленко хоче, щоб проєкт дав світові зрозуміти: війна не закінчилась, потрібно продовжувати активну підтримку.
Моя військова служба триває майже два роки, і сьогодні музика – це спосіб реабілітації не тільки для мене, а й для моїх побратимів, з якими ми наразі перебуваємо на Бахмутському напрямі. В період різдвяних свят люди природно дистанціюються від чужих проблем,
– зауважила Інна Короленко.
Що відомо про UNITED24
UNITED24 – фандрейзингова платформа, ініційована президентом України. Це основне вікно збору пожертв на підтримку держави. За півтора року роботи вдалося зібрати понад 502 000 000 доларів завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн.
Амбасадорами UNITED24 є світові та українські знаменитості – співачка Барбара Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер, Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, та багато інших.