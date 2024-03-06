Віталій Козловський вперше за довгий час розповів, де служить: яку посаду він займає у війську
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Попри те, що Віталій Козловський вступив у лави ЗСУ ще в червні 2023 року, він служив у різних військових частинах. Тепер артист розповів, куди його перевели із ЗСУ і зізнався, які обов'язки виконує.
Віталій зазначив, що йому хотілося б співати, але він продовжує займатися військовою справою, що є дуже небезпечно. Нещодавно виконавець поділився, що потрапив під жахливий обстріл окупантів, коли по позиціях українських військових гатили 2,5 години й вони чудом залишились живі.
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Де служить Віталій Козловський
Співак поділився, що був військовослужбовцем Національної гвардії, але згодом його перевели до ЗСУ. Наразі він долучився до Національного президентського оркестру Міністерства оборони України.
Дуже б хотілося зараз сказати, що я там співаю, що я соліст, або музикант. Ні, я рядовий солдат, я виходжу в наряди й займаюся своєю військовою справою далі,
– розповів артист.
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Коли Віталій Козловський долучився до ЗСУ
- Влітку 2023 року співаку прийшла повістка, він пройшов ВКЛ і приєднався до наступальної бригади "Рубіж".
- Після тижнів вишколу Козловський присягнув на вірність Україні.
- Згодом виконавець став артилеристом бригади.
- Хоч Віталій і має зірковий статус, він підкреслив, що не отримував жодних привілеїв під час служби на передовій.
- Вже у листопаді артиста перевели до іншої військової частини в Києві.