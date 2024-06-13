Путівка в невідомість, – Козловський розповів, як змінилося його життя після мобілізації

Співак Віталій Козловський зізнався, що його життя сильно змінилося за останній рік. Артист пригадав ключові події свого життя, що сталися після мобілізації у Нацгвардію.

Про службу виконавця стало відомо у червні 2023 року. Тоді він отримав повістку, згодом пройшов ВЛК і приєднався до наступальної бригади "Рубіж".

Не пропустіть Сльози щастя, – Віталій Козловський поділився зворушливими кадрами з хрещення сина

Віталій розповів, що за цей час у нього змінилися цінності, погляди та пріоритети. Водночас чоловік пройшов військове навчання, перевівся до ЗСУ та встиг побувати на небезпечних напрямках. Також Козловський повідомив про одруження з Юлією Бакуменко, а пізніше – про батьківство.

Виконавець опублікував фото з дружиною та маленьким сином на фоні Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві. Цей кадр був зроблений після хрещення малюка Оскара. До того ж співак показав світлини з проходження ВЛК і ТЦК. Ба більше, Козловський опублікував фото з навчального полігону.

Рівно рік тому у цей день я сидів в ТЦК і підписував документ з путівкою в невідомість… (і жах). Не забуваймо, в який час живемо. Цінуймо кожну мить, проведену з рідними. Дякую, що поруч,

– поділився Віталій.

Що відомо про службу Віталія Козловського