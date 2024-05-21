Неабияк здивував: Козловський розсекретив улюблену пісню 2-місячного сина
Джерело:Віталій Козловський
Віталій Козловський, який кілька місяців тому став батьком, часто тішить фанатів сімейними кадрами з сином. Водночас артист розповів шанувальникам про улюблену пісню свого малюка.
До того ж співак нещодавно показав нову світлину, на якій його дружина Юлія Бакуменко годує сина грудьми. Таким чином, Віталій привітав кохану з Днем матері.
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Яка улюблена пісня сина Козловського
Співак опублікував відео, на якому його двомісячний син Оскар рухає руками та головою під такт пісні. Як виявилося, це трек Віталія "Мала, танцюй". За словами Козловського, його малюк вподобав цю пісню настільки, що коли її чує, то одразу починає танцювати під неї.
Оскару подобається ця пісня. Він навіть лежачи намагається танцювати. Це так втішає і наповнює душу,
– зізнався Віталій.
Віталій Козловський розповів про улюблену пісню сина / Скриншот з інстаграм-сторіс
Після цього Козловський зробив висновок, що його наступні треки мають бути танцювальними. Втім, на його думку, не важливо чи пісні матимуть сумний, чи веселий настрій.
Що відомо про сина Козловського
- У квітні цього року артист розповів, що став батьком. 25 лютого 2024 року його дружина Юлія Бакуменко подарувала життя синові. Хлопчика назвали Оскар. Під час пологів артист був з дружиною та підтримував її.
- Згодом Віталій зізнався про нове досягнення свого сина. Річ у тім, що першим словом Оскара стало – “Агу”.
- З нагоди Дня матері Козловський опублікував рідкісний кадр, на якому його дружина годує двомісячного сина грудьми.