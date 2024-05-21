Нещодавно на одному з публічних заходів актор натякнув, що його серце знову зайняте. Обраниця знаменитості на 13 років молодша за нього.

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Як виглядає нова обраниця Момоа

Зірка серіалу "Гра престолів" та фільму "Аквамен" у своїх соцмережах підтвердив здогадки фанатів щодо нових стосунків. Джейсон опублікував світлини, на яких відпочиває разом з друзями в Японії.



Джейсон Момоа з друзями та дівчиною / Фото з інстаграму актора

Втім, на фото можна помітити знаменитість в обіймах дівчини. Водночас на іншому кадрі пара позує на фоні водойми.

Японія – ти мрія, що здійснилася, ти вразила мене,

– поділився Момоа.

Кохану Джейсона звати Адріа Архона. Їй 32 роки і вона теж акторка. До того ж різниця у віці пари становить 13 років. Втім, наразі невідомо, коли саме закохані почали зустрічатися.



Момоа й Архона / Фото з інстаграму актора

Що відомо про особисте життя Момоа