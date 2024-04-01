Слідом за Білик: Козловський зізнався, чому заспівав російською після перемоги у "Шансі"

Український співак Віталій Козловський та продюсер Ігор Кондратюк розповіли головну причину запису російськомовних треків артиста, після перемоги у проєкті "Шанс". Виконавець та екснаставник згадали і про того, хто висунув пропозицію заспівати мовою ворогів.

Попри те, що Віталію дуже подобалася українська музика та пісні, його все одно змушували виступати з російськомовними треками. Цією людиною був продюсер Юрій Нікітін.

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Чому Козловський записував треки російською

Екснаставник та артист пригадали, що у 2004 році першу пісню мовою окупанта виконавцю запропонував заспівати продюсер Юрій Нікітін. За словами Віталія, той хотів виступати з україномовними треками, однак у проєкті "Шанс" він потрапив до рук Нікітіна, який піддався "правилам тогочасного ринку".

Я був таким молодим музичним активістом, і мені подобалася саме українська пісня, музика. То був мій вибір. Під час вибору пісні мені намагалися дати щось російське, але я принципово дотримувався позиції, що я співатиму тільки українською. У програмі "Шанс" мене віддали до рук продюсеру Юрію Нікітіну. Ну, так диктував ринок. Такі були правила на той момент,

– розповів артист.

Спочатку Нікітін все ж запитав побажання Козловського. Віталій знову відповів, що хоче виконувати українською, водночас Юрій парирував тим, що "треба спробувати заспівати і російською мовою". За словами Козловського, артист "був дитиною" того і зламався.

Екснаставник Ігор Кондратюк зазначив, що в ті часи автори пісень часто домовлялися про співпрацю з російськими артистами. До того ж був шалений попит на російські треки, коли українські пісні випускали значно рідше. Так, у Козловського і виник трек "Шекспір".

Мені запитували: "Чому у вас у фінальних альбомах "Шансу" є російські пісні?". Я говорив: "Ну спитайте у наших авторів, чому я від них не міг добитися україномовних текстів". "Шекспір" йому (Віталію Козловському) записав Юра Нікітін,

– розповів Кондратюк.

Інтерв'ю Козловського та Кондратюка: дивіться відео онлайн

До речі, окрім Козловського, ще Ірина Білик активно записувала на той час пісні російською. Артистка, яка у 90-ті один за одним випускала україномовні хіти, почала презентувати перші російськомовні треки.

Він (Юрій Нікітін) мені ще в приклад сказав: "Ось Білик, дивись, завжди співала українською, і я їй так само сказав "Давай спробуємо заспівати пісню "Сніг", і дивися, як вона зайшла. Це її суперхіт". Тому, я на це погодився,

– зізнався співак.

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