Попри те, що Віталію дуже подобалася українська музика та пісні, його все одно змушували виступати з російськомовними треками. Цією людиною був продюсер Юрій Нікітін.
До слова "Ты устанавливаешь правила": Мішина нарвалася на хейт через відео, де говорить російською
Чому Козловський записував треки російською
Екснаставник та артист пригадали, що у 2004 році першу пісню мовою окупанта виконавцю запропонував заспівати продюсер Юрій Нікітін. За словами Віталія, той хотів виступати з україномовними треками, однак у проєкті "Шанс" він потрапив до рук Нікітіна, який піддався "правилам тогочасного ринку".
Я був таким молодим музичним активістом, і мені подобалася саме українська пісня, музика. То був мій вибір. Під час вибору пісні мені намагалися дати щось російське, але я принципово дотримувався позиції, що я співатиму тільки українською. У програмі "Шанс" мене віддали до рук продюсеру Юрію Нікітіну. Ну, так диктував ринок. Такі були правила на той момент,
– розповів артист.
Спочатку Нікітін все ж запитав побажання Козловського. Віталій знову відповів, що хоче виконувати українською, водночас Юрій парирував тим, що "треба спробувати заспівати і російською мовою". За словами Козловського, артист "був дитиною" того і зламався.
Екснаставник Ігор Кондратюк зазначив, що в ті часи автори пісень часто домовлялися про співпрацю з російськими артистами. До того ж був шалений попит на російські треки, коли українські пісні випускали значно рідше. Так, у Козловського і виник трек "Шекспір".
Мені запитували: "Чому у вас у фінальних альбомах "Шансу" є російські пісні?". Я говорив: "Ну спитайте у наших авторів, чому я від них не міг добитися україномовних текстів". "Шекспір" йому (Віталію Козловському) записав Юра Нікітін,
– розповів Кондратюк.
Інтерв'ю Козловського та Кондратюка: дивіться відео онлайн
До речі, окрім Козловського, ще Ірина Білик активно записувала на той час пісні російською. Артистка, яка у 90-ті один за одним випускала україномовні хіти, почала презентувати перші російськомовні треки.
Він (Юрій Нікітін) мені ще в приклад сказав: "Ось Білик, дивись, завжди співала українською, і я їй так само сказав "Давай спробуємо заспівати пісню "Сніг", і дивися, як вона зайшла. Це її суперхіт". Тому, я на це погодився,
– зізнався співак.
Що відомо про конфлікт між Козловським та Кондратюком
- "Війна" між Козловським та Кондратюком триває з 2012 року.
- Після того, як артист розірвав ділові відносини з експродюсером, той заборонив співаку виконувати 49 пісень, права на які належать екснаставнику.
- Кондратюк звинуватив Козловського в порушенні авторських прав. Водночас Віталій отримав декілька судових позовів від Ігоря.
- Артист, який мобілізувався у 2023 році, розповів, що на виплату боргу продюсеру, витрачається майже вся військова зарплата. Одразу після цього мережею почалися дебати про те чи етично забирати гроші у бійця.