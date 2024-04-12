Бачу тебе у своєму синочку, – Козловський розчулив фото з покійним батьком

Співак Віталій Козловський розповів, що сьогодні його батько міг би святкувати день народження. Він показав фото та зворушив зверненням до покійного тата.

Віталій Козловський завжди з теплом згадує про батька Віталія Сергійовича. Тато артиста пішов з життя майже три роки тому через проблеми зі здоров'ям.

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Віталій Козловський про батька

Артист опублікував кілька архівних фото з татом. Сьогодні, 12 квітня, Віталій Сергійович міг би святкувати день народження. Виконавець зворушливо звернувся до покійного батька.

Сьогодні тобі 77! Все, що ти бажав, все здійснилося… Люблю тебе! Ти завжди в моєму серці, мій янголе. А тепер я тебе бачу у своєму синочку,

– написав Віталій Козловський.



Віталій Козловський з батьком / Фото з інстаграму Віталія Козловського



Батько Віталія Козловського / Фото з інстаграму Віталія Козловського

Віталій Козловський про втрату батька

У нещодавньому інтерв'ю Раміні Есхакзай Віталій Козловський зізнався, що батько був його найкращим другом. Це була важка втрата для артиста, водночас він приховував свої почуття. Фото тата було на заставці у телефоні співака, але через рік Козловський вирішив його відпустити.

"Коли побачив його в трубках в реанімації, розридався, коли розумів, що не можу допомогти. Рік на заставці в телефоні була його фотографія, я зрозумів, що не можу його відпустити, і змінив заставку. Це як підготовка до чогось в житті, все почергово на своєму місці. Я перестав боятися смерті. Зараз я боюся померти, бо мені є для кого жити. Я сьогодні розумію, що мій тато продовжується у моєму сині, я не можу сьогодні плакати", – зізнався артист.