Виталий Козловский всегда с теплом вспоминает об отце Виталии Сергеевиче. Папа артиста ушел из жизни почти три года назад из-за проблем со здоровьем.

К слову Моя, – Виталий Козловский восхитил снимками с женой, которых раньше не было в сети

Виталий Козловский об отце

Артист опубликовал несколько архивных фото с папой. Сегодня, 12 апреля, Виталий Сергеевич мог бы праздновать день рождения. Исполнитель трогательно обратился к покойному отцу.

Сегодня тебе 77! Все, что ты желал, все осуществилось... Люблю тебя! Ты всегда в моем сердце, мой ангел. А теперь я тебя вижу в своем сыночке,

– написал Виталий Козловский.



Виталий Козловский с отцом / Фото из инстаграма Виталия Козловского



Отец Виталия Козловского / Фото из инстаграма Виталия Козловского

Виталий Козловский о потере отца

В недавнем интервью Рамине Эсхакзай Виталий Козловский признался, что отец был его лучшим другом. Это была тяжелая потеря для артиста, одновременно он скрывал свои чувства. Фото папы было на заставке в телефоне певца, но через год Козловский решил его отпустить.

"Когда увидел его в трубках в реанимации, разрыдался, когда понимал, что не могу помочь. Год на заставке в телефоне была его фотография, я понял, что не могу его отпустить, и сменил заставку. Это как подготовка к чему-то в жизни, все поочередно на своем месте. Я перестал бояться смерти. Сейчас я боюсь умереть, потому что мне есть для кого жить. Я сегодня понимаю, что мой папа продолжается в моем сыне, я не могу сегодня плакать", – признался артист.