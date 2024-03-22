Віталій Козловський вперше показав вагітну дружину у новому кліпі: чуттєве відео

Після новини про одруження Віталія Козловського у мережі одразу з'явилися чутки про те, що скоро він стане батьком. Артист не спростовував і не підтверджував цієї інформації, а тепер випустив кліп, у якому вперше показав вагітну дружину.

Таким чином Козловський без зайвих слів прокоментував інформацію про те, що скоро у нього народиться первісток.

Цікаво Не можу повірити, – Макс Чмерковський з дружиною розсекретили стать третьої дитини

Віталій Козловський вперше показав вагітну дружину

Разом із коханою артист постав у кліпі до нового треку "Рубіж". Це символічна назва, яка уособлює межу між цивільним і військовим життям, зміни в особистому житті Віталія. А також саме така назва є в бригади швидкого реагування НГУ, до складу якої Козловський приєднався минулого року.

Єдине, що війна не може в нас забрати – це віра, любов до рідних, бажання жити й продовжувати свій рід,

– каже Козловський.

У кліпі Віталій постає в дуже неочікуваному образі – людини похилого віку. З допомогою цього образу Віталій показав час, який війна безжально краде у всіх нас, забираючи молодість і ресурси.

Хоч пісня була у Віталія ще минулого року, кліп вдалося зняти лише зараз, коли Козловського перевели служити до Києва. Наприкінці відео він вперше показав свою вагітну дружину, але так і не розсекретив, хто вона.



Віталій Козловський з дружиною / Скриншот з відео

Теж цікаво Таємні стосунки та піар-роман: що відомо про особисте життя Віталія Козловського

Коли Віталій Козловський одружився