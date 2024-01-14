Відомо, що це не єдина причина через яку скасували виступ артистів. Втім, як зазначили організатори, вона виявилася ключовою.
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Виступ The Tiger Lilies скасували
11 січня в Греції мав відбутися концерт музичного гурту. Його організовували на знак солідарності з людьми, які виступають проти будівництва лінії метро в одному з центральних районів Афін – Екзархія. Протестувальники стверджують, що це призвели до знищення єдиної зеленої зони району. Крім того, будівництво зробило місцеву площу та прилеглі вулиці складними для проходження.
Так, в анонсі концерту організатори висловили рішучість протистояти змінам, заявивши: "Екзархія знову чинить опір! Ідеї та неспокійний дух краю залишаються сильнішими за репресії, прекраснішими за потворність листового металу. Давайте ще раз дамо площі життя, показавши, що ми творимо, а вони (влада – 24 Канал) – руйнують".
Проте згодом з'ясувалося, що частина мешканців району висловилися проти виступу The Tiger Lillies.
Головною причиною цього є їхня підтримка України, яка вважається проблематичною для багатьох,
– зазначили в повідомленні.
Попри підтримки гуртом України, занепокоєння також викликала надмірна кількість людей, які хотіли відвідати концерт.
The Tiger Lilies
- Лондонське музичне тріо було засноване ще в 1989 році й не втрачає популярність до сьогодні.
- У своїх роботах ансамбль використовує комедійно-трагічний стиль, який містить елементи кабаре та чорного гумору. Так, тексти пісень, написаних групою, часто обертаються навколо тем се*су та смерті.
- Родзинкою гурту є їхні сценічні костюми та грим.
- У 2003 році гурт отримав номінацію на Ґреммі за свій альбом The Gorey End у співпраці з відомим американським гуртом Kronos Quartet.
- У липні 2023 року The Tiger Lillies вирушили в довгоочікуваний тур Києвом та Львовом. Цікаво, що тоді музиканти анонсували свій новий альбом під назвою "Україна", де тріо заглиблюється в актуальну тему широкомасштабного вторгнення.