Відомо, що це не єдина причина через яку скасували виступ артистів. Втім, як зазначили організатори, вона виявилася ключовою.

Не пропустіть Марія Єфросиніна чесно зізналась, як її чоловік-військовослужбовець виїхав за кордон

Виступ The Tiger Lilies скасували

11 січня в Греції мав відбутися концерт музичного гурту. Його організовували на знак солідарності з людьми, які виступають проти будівництва лінії метро в одному з центральних районів Афін – Екзархія. Протестувальники стверджують, що це призвели до знищення єдиної зеленої зони району. Крім того, будівництво зробило місцеву площу та прилеглі вулиці складними для проходження.

Так, в анонсі концерту організатори висловили рішучість протистояти змінам, заявивши: "Екзархія знову чинить опір! Ідеї ​​та неспокійний дух краю залишаються сильнішими за репресії, прекраснішими за потворність листового металу. Давайте ще раз дамо площі життя, показавши, що ми творимо, а вони (влада – 24 Канал) – руйнують".

Проте згодом з'ясувалося, що частина мешканців району висловилися проти виступу The Tiger Lillies.

Головною причиною цього є їхня підтримка України, яка вважається проблематичною для багатьох,

– зазначили в повідомленні.

Попри підтримки гуртом України, занепокоєння також викликала надмірна кількість людей, які хотіли відвідати концерт.

The Tiger Lilies