Єфросиніна зробила спільне фото чоловіка із сином, коли вони спали. На світлині видно, що вони обіймаються.

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Єфросиніна відповіла, як її чоловік виїхав за кордон

За словами ведучої, їй нарешті вдалося возз'єднатися з чоловіком і сином. Вона добре відпочила зі своїми рідними.

Одна з головних причин мого відпочинку від соцмереж на свята – це те, що вперше за рік ми нарешті зібралися всією родиною. Останній раз так було на минулий Новий рік,

– написала вона.

У Марії поцікавились, як її чоловік Тимур, що зараз служить у лавах Збройних Сил, отримав відпустку на новорічні свята. Також людей цікавило, яким чином військовий поїхав за кордон.

Тимуру дали відпустку і, оскільки він військовослужбовець і має змогу легко перетинати кордон у термін її (відпустки) дії, весь цей час він витратив на дітей, домашню їжу та сон,

– висловилась ведуча.



Єфросиніна поширила сімейну світлину / Скриншот з інстаграму ведучої

Про Тимура Хромаєва

Чоловік Марії Єфросиніної записався добровольцем до Збройних Сил улітку 2022 року. Як розповідала ведуча, це допомогло Тимуру пережити втрату бізнесу, який він мав на окупованих після 24 лютого, територіях.

Марія зазначала, що її чоловік проходить службу у 112-й бригаді, яка захищає Україну від російських загарбників у прифронтовій зоні.

Подружжя рідко тепер бачиться – лише тоді, коли Хромаєву дають відпустку. Також ведуча розповідала, що їхній шлюб проходить чергове випробування. Адже їхні стосунки дуже змінилися після того, як чоловік пішов на війну.

За словами Єфросиніної, якщо колись він навіть не підвищував голос, то зараз спокійно знищує окупантів, які прийшли на наші землі.