"Давай, мала, палай": що зірки кажуть про виступ alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні-2024
Виступ alyona alyona та Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024 не залишив нікого байдужим. Так, українські зірки вже відреагували на номер дуету.
За результатами голосування артистки змогли вибороти місце у гранд-фіналі, який відбудеться 11 травня. MELOVIN, Катерина Осадча, Дантес та інші знаменитості вже встигли прокоментувати виступ дівчат.
До слова alyona alyona та Jerry Heil феєрично виступили у півфіналі Євробачення-2024: потужне відео
MELOVIN
Артист, який був одним з головних конкурентів цьогорічного Нацвідбору на Євробачення, висловив захват від номеру учасниць. Він вражений від постановки, яку створила відома режисерка Таню Муіньо.
Це було фантастично, потужно. Всередині розривало, вивертало, перекручувало. У мене неймовірна гордість за дівчат. Вони легендарно виступили. Це фантастика!
– поділився співак.
MELOVIN про виступ українського дуету / Скриншот з інстаграм-сторіс
Маша Єфросиніна
Телеведуча розповіла, що виступ дуету дуже відрізняється серед інших учасників цьогорічного конкурсу. Вона зазначила, що тільки українці використовують кожну можливість висловитися про реальність, як єдину.
З перших секунд виступу завмирає подих та під шкірою ворушиться той самий нерв, як перекличка всіх нас,
– зізналася Маша.
Маша Єфросиніна в захваті від номеру дівчат / Скриншот з інстаграм-сторіс
Мішель Андраде
Співачка опублікувала фрагмент виступу alyona alyona та Jerry Heil у першому півфіналі. Вона пишається дівчатами та бажає їм йти тільки вперед.
Реакція Мішель Андраде / Скриншот з інстаграм-сторіс
Володимир Дантес
Артист поділився, що переглядає Євробачення-2024 разом з друзями та дружиною. Він сильно вболіває за дівчат та висловлює свою повагу.
Володимир Дантес вболіває разом з друзями й дружиною / Скриншот з інстаграм-сторіс
RAMINA
Журналістка опублікувала кадр з виступу, на якому Яна та Альона постають на фоні жіночих дів, про яких співають у Teresa&Maria. Блогерка подякувала режисерці Таню Муіньо та усій команді, яка працювала над номером українського дуету.
RAMINA відреагувала на виступ українського дуету / Скриншот з інстаграм-сторіс
Андрій Бєдняков
Телеведучий у захваті від номеру дівчат. Він також опублікував фрагмент виступу артисток і назвав його потужним.
Андрій Бєдняков прокоментував номер дівчат / Скриншот з інстаграм-сторіс
Анатолій Анатоліч
Шоумен зізнався, що пишається українським дуетом.
Анатолій Анатоліч про виступ Альони та Яни / Скриншот з інстаграм-сторіс
Катерина Осадча
Ведуча дивилася прямий ефір першого півфіналу разом з родиною. Вона закликала українців вболівати за дівчат і нагадала про можливість голосування за кордоном.
Телеведуча разом з родиною вболіває за дует / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про виступ українського дуету
- Дівчата виконали пісню Teresa&Maria, яка натхненна силою українських жінок.
- Номер для Євробачення поставила відома режисерка Таню Муіньо. Це було гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей з вокалом дівчат.
- Jerry Heil під час виступу підіймалася горою, ніби долаючи перешкоди, а після цього alyona alyona зачитала емоційний реп.
- Дівчата закінчили виступ поставши на фоні жінок, які уособлюють дів.
- Наприкінці номеру артистки подякували Європі за підтримку.