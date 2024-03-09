Від них мурахи по шкірі: 6 пісень на вірші Шевченка, які проймають до сліз

Музичний світ розвивається з шаленою швидкістю. Тренди змінюються ледь не щосекунди, однак є те, що залишається вічним – наша культурна спадщина. Особливо приємно, коли українські артисти дарують нове життя творам геніїв свого часу, зокрема Шевченкові.

У день народження Тараса Шевченка Show 24 підготував для вас добірку пісень, кожна з яких отримала нові сенси. Приготуйтеся поринути у світ "нового" Шевченка.

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"Скрябін" – "Ох не однаково мені"

"Знайомство з Шевченковою творчістю за посередництва сучасної музики може багатьох байдужих спонукати по-новому глянути на Тараса Шевченка, його творчість та й поезію взагалі", – казав Кузьма Скрябін.

Гурт записав пісню "Ох не однаково мені", в основі якої відомий вірш Кобзаря "Мені однаково".

"Скрябін" - "Ох не однаково мені": слухайте пісню онлайн

Артем Пивоваров та DOROFEEVA – "Думи мої"

Артем Пивоваров розвиває проєкт "Твої вірші, мої ноти", в рамках якого записує пісні на слова українських митців. Саме завдяки цій ініціативі склалася колаборація з Надею Дорофєєвою. Артисти випустили трек "Думи мої", у якому донесли почуття, що наповнюють серця українців під час війни – сум і біль.

Артем Пивоваров та DOROFEEVA – "Думи мої": дивіться відео онлайн

"Кому Вниз" – "Суботів"

Український готичний рок-гурт "Кому Вниз" має цілий альбом під назвою "4: Шевченко", основою для створення якого стали відомі вірші Кобзаря. До збірки “4" увійшли уривки: з "Княжни", "Хустини", "Холодного Яру", "У казематі" та з "Осії. Глави XIV".

Гурт уже мав п’ять творів на слова Тараса Шевченка: "Микита Швачка", "До Основ’яненка", "Розрита могила", "Не нарікаю я на Бога" та "Суботів", що став найбільш відомим твором команди.

"Кому Вниз" – "Суботів": слухайте пісню онлайн

Kozak System – "Гайдамацька"

Український гурт Kozak System, який був заснований у 2012 році, у дебютному альбомі "Шабля" також використав поезію Шевченка. До цього ж альбому увійшла пісня під назвою "Гайдамацька", покладена на слова Кобзаря.

Kozak System – "Гайдамацька": слухайте пісню онлайн

"Хочу ЩЕ!" – "Тополя"

Пісня для музичного гурту "Хочу ЩЕ!" "Тополя" була написана на основі однойменного вірша Шевченка. До речі, над її створенням працювала львівська бандуристка Христина Валович. Зйомки відбувалися на території Українських Карпат, неподалік від курортного містечка Східниця, що на Львівщині. За сюжетом кліпу, "Тополя" розповідає сумну історію кохання, у якій дівчина відпустила свого коханого на війну, а він так і не повернувся з фронту.

"Хочу ЩЕ!" – "Тополя": дивіться відео онлайн

BAndurbaND – "Думи мої, думи мої"

Харківський гурт BAndurbaND, який грає у стилі рок-о-хопо-фанко-фолк, з елементами рок-н-ролу та етніки, випустив пісню на вірш Шевченка "Думи мої, думи мої".

Гурт популяризує українські народні пісні, надаючи їм нового сучасного звучання, то ж учасники BAndurbaND вирішили виконати й вірші Шевченка у фолк обробці.

BAndurbaND – "Думи мої, думи мої": слухайте пісню онлайн