Так, Show 24 разом з музичним видавництвом Best music зібрав добірку треків, які вийшли за час широкомасштабного вторгнення. Ці пісні не просто розповідають про війну в Україні, вони надихають на сміливість, допомагають зберігати оптимізм та віру в перемогу, навіть у найскладніших умовах.

Не пропустіть Нові обличчя на фронті та креативні збори: як зірки показали себе у другий рік великої війни

Андрій Хливнюк

Пісня "Ой, у лузі червона калина", яку лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк 27 лютого 2022 року заспівав на Софіївській площі, стала однією із головних, що асоціюються в українців з повномасштабною війною.

Українські зірки заспівали "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

Skofka

У серпні 2022 року репер презентував композицію "Чути гімн", яку присвятив другові дитинства Валентину Коноводову, який загинув на війні.

Поки буде "чути гімн" в усіх містах України, доти й буде жити Україна! Наш народ вже показав себе і на що готовий, щоб захистити своє. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо, жаль тільки якими жертвами,

– прокоментував пісню виконавець.

Цікаво, що наразі кліп на трек переглянули вже понад 55 мільйонів разів.

Skofka – "Чути гімн": дивіться відео онлайн

Yarmak та Alisha

На знак солідарності з українськими військовими та захисниками Маріуполя Yarmak і Аліса Панчук випустили патріотичну пісню "Дике поле". Цей трек не просто підтримує моральний дух українців у тилу, він став бойовим гімном ЗСУ.

Важливо, що артисти спрямували прибуток з цієї композиції від стрімінгових платформ на потреби Збройних Сил.

Yarmak – "Дике поле"(ft. Alisha): дивіться відео онлайн

Монатік

Влітку 2022 року артист презентував пісню From U to Z, де підкреслив непохитну жагу до життя та палке бажання українців подолати негаразди й врешті досягти свободи.

MONATIK – From U to Z: дивіться відео онлайн

Макс Барських

У патріотичному треці "Буде весна" виконавець розповідає про біль, з яким щоденно зустрічаються українці. Ця композиція про реалії війни, та віру, що "буде весна" – буде наше світле майбутнє.

Макс Барських – "Буде весна": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

В рамках проєкту "Твої Вірші, Мої Ноти" співак презентував трек "Радісно/Страшно" за участю артистки Лілу45. За основу композиції був взятий вірш Гео Шкурупія, поета епохи розстріляного відродження. Попри те, що композицію було створено ще до великої війни, зараз вона набула нових сенсів і актуальна як ніколи.

Артем Пивоваров – "Радісно/Страшно" (feat. Лілу45)

TVORCHI

Трек учасників Євробачення-2023 Heart of Steel про тих, хто попри усі негаразди, не зупиняється і йде вперед; хто грає, щоб вигравати. Heart of Steel про сильний український народ зі сталевими серцями, про його силу духу та незламність.

Tvorchi – Heart of Steal (Orchestral Version): дивіться відео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ & Злата Огнєвіч

Виконавці записали спільний трек "Народжені вільними" про силу та міць українського народу, про бажання усіх українців бути вільними та незалежними.

Вона має сильний меседж, який ми хочемо донести до кожного українця. "Народжені вільними" – це маніфест сильних, незалежних та вільних духом людей,

– зазначив фронтмен БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ & Злата Огнєвіч – "Народжені вільними": дивіться відео онлайн

Злата Огнєвіч

Виконавиця також презентувала щемливу пісню "Лелека" про історію однієї української родини.

Лелека – як символ волі, свободи, сили духу, незалежності та незламності українського народу. Невидима нитка, яка об'єднує та оберігає. Наш символ перемоги. Наша "Лелека" – про кожного з нас. Вона про Україну,

– поділилися співачка.

Злата Огнєвіч – "Лелека": дивіться відео онлайн

ROXOLANA

Пісня "Тримайся" створена, щоб підтримати українців під час війни Росії проти України. У композиції авторка нагадує про найвідоміші меми й закликає усіх підтримувати одне одного, а також допомагати Збройним Силам України.

ROXOLANA – "Тримайся": дивіться відео онлайн

Freel та Джамала

Дуетний трек артистів "Коли закінчаться війни" розповідає про той самий день, коли ми переможемо, а Росія припинить свої загарбницькі війни, яких у неї чимало.

Freel та Jamala – "Коли закінчаться війни": дивіться відео онлайн

O.Torvald

У 2023 році гурт випустив одну з найінтимніших пісень, яку присвятив загиблим побратимам.

Це внутрішній монолог, сповідь, відображення найпотаємніших страхів. Це не голлівудський фільм чи гра. Війна – це про смерть, втрату близьких людей та втрату себе,

– підкреслили музиканти.

O.Torvald – "Голосові": дивіться відео онлайн

Пономарьов, Хома, Тополя, Ткач, Кошовий, Чорний

У квітні 2022 року група українських артистів презентувала жартівливу пісню "Україна переможе" про успіхи ЗСУ у війні проти російських загарбників. У композиції згадується потоплений "русскій воєнний корабель" і те, як його послали за відомим маршрутом, Чорнобаївка, "українські тракторні війська" та інші теми, пов'язані з війною.

О.Пономарьов, М.Хома, Т.Тополя, Є.Кошовий, Ю.Ткач, П.Чорний – "Україна переможе": дивіться відео онлайн

Володимир Дантес

Співак випустив трек, де наголошує на тому, що росіяни та українці – не один народ.

Володимир Дантес – "Ми не один народ": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова та Макс Пташник

Виконавці створили спільну композиції про надію, якою живуть українці сьогодні.

"Бо ти моя Азовсталь" – про речі, про які хочеться кричати, але зараз навіть думати про них треба пошепки. Азовсталь – це всі ми. Це всі будинки та будівлі, які пройшли війну, але витримали удар, навіть не дивлячись на те, що їх зачепило і з'явилися шрами,

– наголосили музиканти.

Світлана Тарабарова, Макс Пташник – "Бо ти моя Азовсталь": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова і BERESTOVYI

Окрім пісні з Максимом Пташником Світлана Тарабарова також випустила композицію з українським військовим. Дует зародився завдяки відео, де Олег Берестовий співає колискову своєму місячному синові. Ну а далі, через соцмережі, Світлана знайшла музиканта і запропонувала виконати трек разом.

Важливо, що 100% монетизації від пісні спрямовані на допомогу підрозділу Олега.

Світлана Тарабарова і BERESTOVYI – "Спи, котику милий": дивіться відео онлайн

Ірина Федишин та Євген Хмара

У квітні 2022 року виконавці презентували композицію "Нас весна не там зустріла". Вона була написана ще у 1985 році, а мотивом стала неймовірна історія кохання Степана та Надійки – героїчних воїнів УПА. Вже тоді молоді хлопці й дівчата, перебуваючи в лавах Української Повстанської Армії, не покладаючи зусиль, жертвували своїм життям і боролися за волю України.

Ця весна співає нам не ті пісні, які б ми хотіли чути. Але ми не здамося! Україна стоїть. Україна бореться й обов'язково переможе,

– зазначили артисти.

Ірина Федишин та Євген Хмара – "Нас весна не там зустріла": дивіться відео онлайн

Omut & Хас

"Залишаюсь тут" – позиція справжнього патріота, захисника, людини, яка вірить у перемогу та світле майбутнє сильної, незалежної України.

Рідні міста, села, поля, ліси, ріки, культурні цінності, історія, традиції – це те, що нас об'єднує, це те, що ми пам'ятаємо. І, як би важко нам не було, – це наша земля, наш небокрай які ми не віддамо нікому,

– переконані артисти.

Omut & Хас – "Залишаюсь тут": дивіться відео онлайн

Kadnay

У своїй пісні "Вірою. Правдою" музикант співає про мужність наших захисників. Композиція була створена, щоб надихнути й вселити віру в перемогу. На її написання артиста надихнув "Заповіт" Тараса Шевченка, яким і закінчується трек.

Kadnay – "Вірою. Правдою": дивіться відео онлайн

PTASHKIN

Військовий та переможець "Голосу країни" випустив пісню "Невідомий герой" про солдатів та справжніх героїв, про їх почуття і думки, адже на "нулі" й під обстрілами життя відчувається по-іншому.

PTASHKIN – "Невідомий герой": дивіться відео онлайн

Роман Скорпіон

Співак напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення презентував пісню "Солдат", яка увібрала в себе велике спільне бажання українського народу, щоб кожен герой, який боронить нашу країну, повернувся живим. Це пісня – подяка нашим воїнам. "Солдат", за словами виконавця, здатна надихнути й вселити віру у перемогу.

Роман Скорпіон – "Солдат": дивіться відео онлайн

TaRuta

Восени 2022 року український гурт випустив трек "Свята Джавеліна". Ця пісня була написана на початку повномасштабного вторгнення, у той час, коли велися важкі бої за Київ, Чернігів і Харків. Але попри це, текст – бадьорий та веселий, який, з одного боку показує, які мужні й сильні українські захисники, а з іншого боку, – висміює ворогів.

TaRuta – "Свята Джавеліна": дивіться відео онлайн

Ann Kovtun

Молода артистка випустила композицію "Втома", присвячену хороброму та незламному народові України, адже "треба знайти в собі сили, сили на те, щоби жити. Жити, коли в'януть люди, жити, коли гинуть квіти".

Ann Kovtun – "Втома": дивіться відео онлайн

Navka

Українська виконавиця опублікувала пісню "Дівча зі сталі" та кліп до неї, покликану, аби підтримати жінок, яких війна розлучила з їх коханими. Navka показує, що ці жінки – не одні, де б вони не перебували зараз. А їхні кохані обов'язково повернуться додому.

Navka – "Дівча зі сталі": дивіться відео онлайн

TEREN

"До зброї" – це улюблена пісня виконавиці з її альбому "Не на часі". Вона написана у момент глибокого відчаю й розповідає про те, що лишається жінці, коли її коханий йде боронити рідний дім.

TEREN – "До зброї": дивіться відео онлайн

Mari Cheba

У пісні "Реальний світ" співачка хотіла передати свій досвід як ВПО, адже після початку війни кілька місяців жила у Львові. Цей період став для Mari Cheba нелегким емоційно.

Mari Cheba – "Реальний світ": дивіться відео онлайн

Karta Svitu

Пісня "Крила" з'явилася в перші дні повномасштабного вторгнення. Вона присвячена нашим воїнам ЗСУ.

Karta Svitu – "Крила": дивіться відео онлайн

"Авіатор"

У червні 2022 року гурт випустив композиція 4.5.0, яка розповідає про буденність українського народу у війні.

Цікаво, що чотири-п'ять-нуль – на сленгу українських військових означає "все добре", "все спокійно".

Авіатор – 4.5.0: дивіться відео онлайн