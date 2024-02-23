21 лютого Віра Брєжнєва з та старими російськомовними хітами та деякими піснями гурту "ВІА Гра" виступила в Баку, столиці Азербайджану. Можливість виконувати ці треки їй надав колишній чоловік Костянтин Меладзе.

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Віра Брєжнєва звернулась до колишнього чоловіка

Віра Брєжнєва вирішила звернутися до продюсера просто під час концерту. Вона заговорила російською та подякувала Меладзе за пісні.

Хочу, звісно ж, сказати величезне дякую авторові більшості цих пісень, який протягом багатьох років створював ці хіти. Це Костянтин Меладзе, без якого цих пісень просто б не було,

– сказала співачка.

Віра Брєжнєва додала, що всі її пісні про любов та світло. Ця музика начебто поєднує артистку та її шанувальників. У залі після згадки про Меладзе гучно зааплодували.

Віра Брєжнєва звернулась до колишнього чоловіка: відео

Що відомо про розлучення Брєжнєвої та Меладзе

Чутки про розлучення зіркової пари пішли у серпні минулого року. Було відомо, що подружжя розпродає помешкання в Росії. Водночас вони по-різному поставилися до повномасштабного вторгнення: Костянтин Меладзе обрав шлях замовчування, тоді як Віра перейшла на українську мову та стала волонтерити.

Віра Брєжнєва підтвердила розлучення у жовтні минулого року. Вона повідомила, що офіційний розрив шлюбу стався ще рік до того. Кожен з артистів почав власний шлях.