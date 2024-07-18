Віра Брежнєва дала інтерв'ю російською, де заговорила про стосунки після розлучення з Меладзе
Джерело:Аделя Ісламгулова
Співачка Віра Брежнєва дала нове інтерв'ю. Що цікаво, у відео знаменитість розмовляла російською. Так, вона вперше за довгий час поділилася подробицями щодо особистого життя.
Брежнєва розповіла про розлучення з Костянтином Меладзе. До того ж виконавиця розсекретила, чи перебуває зараз у стосунках.
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Віра Брежнєва зізналася, що розрив з чоловіком був емоційно виснажливим періодом, як це часто буває у подібних ситуаціях. Однак вона дала собі час на відновлення. Результатом стали гармонійні стосунки, які знаменитість назвала "ідеальними" – і це стосунки з самою собою.
Я можу сказати наступне: так, я у стосунках. Я в ідеальних стосунках... із самою собою. І це найголовніші стосунки, найважливіші стосунки, які я вибудувала із самою собою. І зараз у мене стосунки з усіма людьми й з усім світом – вони, звісно, вже зовсім інші,
– сказала артистка.
Вона додала, що в майбутніх стосунках хоче бачити біля себе партнера поруч з яким почуватиметься комфортно.
Ми можемо написати список, але якщо немає метчу, якщо воно не з'єдналося, то все,
– підкреслила виконавиця.
Інтерв'ю з Вірою Брежнєвою: дивіться відео онлайн
Що відомо про позицію Віри Брежнєвої щодо війни в Україні
- До 2022 року співачка активно розвивала свою кар'єру в Росії, де здобула широку популярність. У той період вона навіть заявила, що не вважає себе українською виконавицею через відсутність пісень українською мовою в репертуарі.
- Однак на тлі повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, артистка засудила вторгнення та долучилася до волонтерської діяльності, зокрема, працюючи в центрі гуманітарної допомоги в Італії.
- Крім того, Брежнєва змінила свій сценічний псевдонім на VERA та почала випускати пісні українською мовою.
- Попри ці зміни, співачка не відмовляється від свого минулого. Нещодавно вона зазначила, що не соромиться періоду життя та роботи в Росії. Це відображається і в її концертній діяльності: в лютому 2024 року виконавиця провела гастрольний тур у Казахстані, де виконувала свої російськомовні хіти, включаючи пісні з репертуару "ВІА Гри".