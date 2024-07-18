Віра Брежнєва дала інтерв'ю російською, де заговорила про стосунки після розлучення з Меладзе

Співачка Віра Брежнєва дала нове інтерв'ю. Що цікаво, у відео знаменитість розмовляла російською. Так, вона вперше за довгий час поділилася подробицями щодо особистого життя.

Брежнєва розповіла про розлучення з Костянтином Меладзе. До того ж виконавиця розсекретила, чи перебуває зараз у стосунках.

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Віра Брежнєва зізналася, що розрив з чоловіком був емоційно виснажливим періодом, як це часто буває у подібних ситуаціях. Однак вона дала собі час на відновлення. Результатом стали гармонійні стосунки, які знаменитість назвала "ідеальними" – і це стосунки з самою собою.

Я можу сказати наступне: так, я у стосунках. Я в ідеальних стосунках... із самою собою. І це найголовніші стосунки, найважливіші стосунки, які я вибудувала із самою собою. І зараз у мене стосунки з усіма людьми й з усім світом – вони, звісно, вже зовсім інші,

– сказала артистка.

Вона додала, що в майбутніх стосунках хоче бачити біля себе партнера поруч з яким почуватиметься комфортно.

Ми можемо написати список, але якщо немає метчу, якщо воно не з'єдналося, то все,

– підкреслила виконавиця.

Інтерв'ю з Вірою Брежнєвою: дивіться відео онлайн

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