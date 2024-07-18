Брежнева рассказала о разводе с Константином Меладзе. К тому же она рассекретила, находится ли сейчас в отношениях.

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Вера Брежнева призналась, что разрыв с мужем был эмоционально изнурительным периодом, как это часто бывает в подобных ситуациях. Однако она дала себе время на восстановление. Результатом стали гармоничные отношения, которые знаменитость назвала "идеальными" – и это отношения с самой собой.

Я могу сказать следующее: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях... с самой собой. И это самые главные отношения, самые важные отношения, которые я выстроила с самой собой. И сейчас у меня отношения со всеми людьми и со всем миром – они, конечно, уже совсем другие,

– сказала артистка.

Она добавила, что в будущих отношениях хочет видеть возле себя партнера рядом с которым будет чувствовать себя комфортно.

Мы можем написать список, но если нет метчу, если оно не соединилось, то все,

– подчеркнула исполнительница.

Интервью с Верой Брежневой: смотрите видео онлайн

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