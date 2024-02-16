Співачка Віра Брєжнєва знялася для українського глянцю, що викликало неоднозначну реакцію мережі. Вочевидь, артистка передбачала хейт, а тому відповіла на запитання про нього в інтерв'ю.

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Віра Брєжнєва про життя в Росії

Виконавиця заявила, що стикається з критикою тільки в соцмережах, а не реальному житті. Для неї важливіше те, що вона у складний час "зі своєю країною серцем і душею".

Як вже стало зрозуміло, артисти – це лише вершина айсберга, яка ось так була на дві країни. Але оскільки ми у всіх перед очима, то, звичайно, найлегше щось говорити нам. І це відбувається тільки в інтернеті, в житті я зустрічаю людей, з якими ми підтримуємо одне одного, а в соцмережах – писали, пишуть і будуть писати,

– заявила Віра Брєжнєва.

Співачці не соромно за роки життя у Росії. До того ж її оточують люди, які підтримують.

"Для мене найважливіше, що у скрутний час я зі своєю країною серцем і душею. Для мене це має значення. Я зробила і роблю що можу. Тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста", – додала артистка.

Що відомо про позицію Віри Брєжнєвої

Найбільше артистці дорікають за життя та роботу в Росії. А також слова про те, що вона не вважає себе "українською співачкою", бо сама Україна її начебто такою не сприймала.

З початку повномасштабного вторгнення Віра Брєжнєва була в Італії. Вона знайшла склад гуманітарної допомоги та пішла працювати там разом з мамою та іншими жінками. Артистка висловила свою позицію, але критика в її бік лунає досі.

Також Віра Брєжнєва розлучилась з чоловіком Костянтином Меладзе. Він ніяк не висловився про війну.