Олег Винник, Влад Яма, Оксана Байрак та інші: хто з зірок втік з України і не планує повертатись

З початком повномасштабного вторгнення українські зірки активно долучаються до допомоги рідній країні. Так, хтось дає благодійні концерти, а хтось вступив до лав ЗСУ, щоб боронити Україну. Водночас виявилися й ті знаменитості, які обрали спокійне та комфортне життя за кордоном, не плануючи повертатися назад.

Show 24 зібрав інформацію про тих зірок, які зараз не мешкають в Україні. Про Олега Винника, Влада Яму, Оксану Байрак та інших – дивіться далі в матеріалі.

До слова Замовчує війну й виїхав із Росії: де зараз знаходиться зрадник ARTIK

Олександр Еллерт

Шоумен та колишній коханий Ксенії Мішиної влітку 2022 року виїхав до США.

За словами коміка, він мав взяти участь у концерті, присвяченому Дню Незалежності України. Попри те, що захід таки відбувся, Олександр досі не залишив штатів.

У березні 2024 року його колега і друг Андрій Рибак розповів, що виїзд гумориста міг бути пов'язаний з астмою, якою він страждає вже тривалий час.



Олександр Еллерт / Фото з інстаграму коміка

Олег Винник

Один з найвідоміших артистів України – це залишилося в минулому. Зараз співака вважають зрадником та втікачем.

Винник зник з інформаційного простору з початком повномасштабного вторгнення. Було лише відомо, що артист виїхав до Німеччини.

У червні 2023 року виконавець дав перше інтерв'ю де зізнався, що перетнув кордон 26 лютого 2022 року. Він не бачить у цьому проблеми, а натомість вважає, що важливим є те, що людина зробила для своєї батьківщини. Також артист розповів про загадкову хворобу, через яку йому довелося виїхати, після чого знову зник.



Олег Винник / Скриншот з останнього інтерв'ю співака

Оксана Байрак

Режисерка ще до війни активно співпрацювала з російськими акторами, негативно висловлювалися про Євромайдан та звинувачувала Україну у війні на Донбасі.

На початку повномасштабного вторгнення Оксана перебувала в Одесі, де мала святкувати свій день народження. Однак, згодом вона опинилася в Росії. Там жінка взяла псевдонім – "Фрося Касьян" і почала знімати серіал для ворожого каналу.

Зараз Байрак активно публікувала фото з Санкт-Петербурга та навіть зізнавалася в коханні до Росії. Водночас вона обмежила українцям доступ до перегляду її блогу.

Цікаво, що нещодавно режисерка назвала себе патріоткою України та зізналася, що її рідна мова – українська.



Оксана Байрак / Фото з інстаграму режисерки

Слава Камінська

Колишня учасниця гурту "НеАнгели" разом з дітьми та своїм обранцем переїхала за кордон з початку вторгнення. Одного разу жінка створила скандал навколо свого небажання переходити на українську в спілкуванні.

Я говорила і говорю російською. Я живу в Іспанії та Нідерландах. І повертатися не збираюся. Тому що все складно в головах у наших,

– зізналася співачка.

Однак, згодом Камінська сказала, що це було "зопалу" і їй дуже прикро за це.

Багато хто з нас зараз неврівноважений зі зрозумілих причин. І нехай мені 38, але всередині мене живе маленька дівчинка, якій іноді властиво ображатися,

– додала Слава.



Слава Камінська / Фото з інстаграму співачки

Влад Яма

Хореограф та суддя "Танців із зірками" покинув територію України у перші години після повномасштабного вторгнення. За словами Влада, йому вдалося це зробити до обмеження виїзду чоловікам призовного віку.

Яма разом із дружиною та сином перебуває в Маямі, що в США. Там чоловік з початку 2023 року влаштувався тренером з танців.

У своєму блозі він активно ділиться безтурботним та комфортним життям в Америці, за що часто отримує хейт від українців.

Влад Яма мовчить щодо свого повернення в Україну, однак ведучий Юрій Горбунов вважає, що танцівник виїхав назавжди.



Влад Яма / Фото з інстаграму хореографа

Андрій Щегель

Комік та учасник подкасту Srakadupa втік з України під час повномасштабної війни, про що сам і розповів. Міністерство культури надало йому дозвіл на виїзд за кордон у благодійних цілях, але гуморист так і не повернувся назад. Попри наявні 3 три повістки, Андрій запевняє, що втік точно не через них, а просто вирішив "скористатися правом на комфортне життя". На його думку, захисники України "самі вирішують свою долю на війні".

Мережа активно почала хейтити коміка за такі відверті висловлювання, на що він взагалі обізвав Україну "й*б*ним цирком із попаяними дебілами". Попри вибачення за свої слова, Щегель досі так і не повернувся до України.



Андрій Щегель / Скриншот з інтерв'ю коміка