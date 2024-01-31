Вона опублікувала зворушливі кадри, на яких її коханий зробив пропозицію. Крім того, знаменитість показала свою реакцію на освідчення.

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Вікторія Булітко виходить заміж

Коханий акторки освідчився на 41 день народження Вікторії. Кирило організував вечерю, прикрасивши кімнату квітами та свічками, що супроводжувалося романтичною музикою. Після цього він став на коліно перед жінкою і подарував їй каблучку.



Вікторії Булітко зробили пропозицію / Скриншот з відео

Акторка спершу була шокована, коли зрозуміла, що Кирило їй освідчується. Втім, згодом дуже зраділа й навіть танцювала від радості.

Вікторії Булітко зробили пропозицію: дивіться відео онлайн

Особисте життя Вікторії Булітко

Цікаво, що раніше акторка уникала питань про стосунки та шлюб або відповідала на них безтурботними жартами. Відповідно про її особисте життя відомо небагато.

У 2023 році пара створила дует "METELyK". Разом Кирило та Вікторія навіть презентували романтичний трек і зняли кліп.

Відомо, що це буде перший шлюб зірки "Дизель Шоу".