Була зіркою "Холостяка", а зараз у статусі матусі: де перебуває Вікторія Варлей

Українська акторка театру, кіно та телебачення вразила публіку ефектною зовнішністю та силою характеру. Дівчина на любовному телешоу показала, що таке свобода вибору та чому потрібно мати собі ціну.

Вікторія була учасницею 12 сезону "Холостяка". Дівчина претендувала на серце Алекса Топольського, але їхні шляхи розійшлись. Як змінилась за цей час і чим займається дівчина – далі в матеріалі Show 24.

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Що відомо про акторку

Варлей народилась 18 серпня 1984 року у Києві. Закінчила Інститут кіно і телебачення Київського національного університету культури та мистецтв. З 2007 року почала активно зніматись у кіно.

Вікторія Варлей у юності / Фото з інстаграму акторки

Зокрема, у дівчини доволі велика фільмографія. За її участі вийшли наступні кінострічки: "Богині", "Смертельно живий", "Суперкопи", "Покоївки", "Ментовські війни", "Стоматолог", "Згадай себе" тощо.

Згодом у житті Вікторії настав період, коли вона спробувала знайти кохання на популярному телешоу. Однак у 9 епізоді програми "холостяк" попрощався з дівчиною.

Після виходу на телеекрани цього випуску, Варлей написала гнівний пост на своїй сторінці, звинувативши працівників телеканалу СТБ у невідповідному монтажі програмі. За її словами, з програми вирізали багато важливих моментів, які розкривали Вікторію, як особистість.

Вона зазначила, що пішла за власним бажанням із трьох причин:

дівчина не побачила в Алексі того чоловіка, з яким можна було б побудувати серйозні стосунки;

вона хотіла потрапити до Маямі до Різдва;

їй треба було до косметолога.

Особисте життя

У Варлей був тривалий роман з українським сек-символом кіно – Тарасом Цимбалюком. Пара зустрічалась упродовж трьох з половиною років. За словами дівчини, іскра між ними промайнула під час зйомок у серіалі "Суперкопи". Але в той час чоловік був одруженим, а Вікторія перебувала у стосунках.

Варлей і Цимбалюк знімалися у "Суперкопах" / Фото НЛО TV

На одній із вечірок молоді люди познайомились ще ближче, після чого Тарас кинув дружину та пішов до Варлей. Але жінка запевняла, що не знала про те, що актор одружений.

Розрив закоханих стався без гучних скандалів. Вікторія розповідала, що в один момент вони зрозуміли, що вже дали одне одному все, що могли.

Коли Варлей було 32 роки, вона зустрічалась із чоловіком від якого завагітніла. На третьому місяці вагітності жінка дізналась, що її обранець приймав певні препарати, при яких не можна зачинати дітей.

Лікарі поставили Вікторію перед фактом, що дитина не доживе до року і ніякі гроші тут не допоможуть, тому жінці довелось зробити аборт. Вона пригадує, що дуже боляче переживала цей період, багато плакала.

Після закінчення участі в проєкті "Холостяк" акторка подалась до США. Там у неї зав'язались стосунки з американцем російського походження Петром Камболіним. Пара зустрічалась недовго, бо вирішила побратись і створити сім'ю. Весілля закохані відгуляли в Маямі.

Жінка запевняє, що з Росією її чоловік немає нічого спільного, адже все життя живе у Штатах. А з початку повномасштабного вторгнення вони обоє підтримують Україну.

1 січня 2024 року Варлей народила доньку Мішель. Жінка розповіла, що не планували з чоловіком вагітність, просто так вийшло, чому вони обоє безмежно раді.

Коханий підтримував дружину на пологах і разом з нею побачив появу на світ донечки.

Чим зараз займається Вікторія

Українка живе та виховує доньку у Маямі. Як каже вона сама, традиційно раз на рік з'являється на обкладинці знаменитого глянцю Playboy. Вікторія розповіла виданню, що долучається до кастингів на Netflix, тому цілком ймовірно, що зможемо побачити Варлей в американських фільмах.

Крім того, вона активно веде сторінку в інстаграмі. Зараз там налічується 128 тисяч підписників. У блозі Вікторія розповідає про подробиці життя за кордоном, ділиться буднями материнства, відводить окрему частинку для теми краси та знімає креативні відео.