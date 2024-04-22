Прийшла на милицях і возз'єдналася зі Spice Girls: як Вікторія Бекхем відсвяткувала 50-річчя
Джерело:The Daily Mail
17 квітня святкувала своє 50-річчя британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем. Зірка гучно відзначила день народження у колі близьких друзів та родини.
До того ж на свято прийшли й ексколеги Вікторії з гурту Spice Girls. Таке возз'єднання здивувало всіх шанувальників зірки.
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Як Вікторія Бекхем відсвяткувала 50-річчя
Іменинниця провела свято у приватному членському клубі Oswald's у Лондоні. Втім, Вікторія прийшла туди на милицях, оскільки ще не одужала від травми ноги.
Бекхем опублікувала декілька кадрів з початку святкування. На них можна побачити членів її сім'ї, а саме чоловіка Девіда, синів Брукліна, Ромео та Круза і доньку Гарпер. Чоловіки одягнули класичні костюми з чорними метеликами. Водночас жінки зупинилися на світлих тонах суконь. Так, Вікторія одягнена у світло-блакитне напівпрозоре плаття, а її донька Гарпер – у наряд молочного відтінку.
Вікторія Бекхем святкує разом з родиною / Фото з інстаграму співачки
Також на свято до Бекхем завітали і її друзі. Серед них можна помітити Роузі Гантінгтон-Вайтлі з Джейсоном Стейтемом, Гордона і Тана Рамзі, Єву Лонгордію та Хосе Антоніо Бастона, Марка Ентоні та Надю Феррейру, Сальму Гаєк і Франсуа-Анрі Піна, а також Тома Круза.
Том Круз завітав на свято до Бекхем / Фото з інстаграму дизайнерки
Гордон і Тана Рамзі на святі Бекхем / Фото з інстаграму Вікторії
Родзинкою вечора стало возз'єднання гурту Spice Girls. Емма Бантон, Мелані Браун, Мелані Чисголм, Джері Галлівелл і Вікторія Бекхем виконали свій хіт Stop 1997 року. Жінки згадали і танець до цієї пісні.
Spice Girls у повному складі / Фото з інстаграму Бекхем
Найкраща ніч у світі! З днем народження мене. Я вас усіх так люблю!
– подякувала Вікторія.
Що відомо про травму ноги Вікторії Бекхем
- У березні цього року дизайнерка презентувала у Парижі нову колекцію одягу. Попри те, що ще напередодні показу Вікторію підловили папараці з милицями, справжній фурор знаменитість справила на всіх під час фінальної подяки наприкінці заходу.
- Жінка змушена була вийти до гостей на милицях. Вона пройшлася подіумом, підійшла до чоловіка, поцілувала його та подякувала всім запрошеним.
- Згодом футболіст Девід Бекхем розповів, що його дружина травмувала ногу під час тренування. Все сталося через невдале падіння Вікторії.
- Наприкінці вечірки з нагоди дня народження дизайнерки, Девід виніс кохану на спині.