"Буде визнана класикою": американське видавництво надрукує книжку загиблої Вікторії Амеліної

Книжка загиблої української письменниці Вікторії Амеліної буде надрукована американським видавництвом Macmillan Publishers St. Martin's Press. Готовий варіант можна буде замовити з 18 лютого 2025 року.

Письменниця загинула 1 липня 2023 року. Протягом останніх років життя вона займалася створенням першої нонфікшн книги англійською мовою War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка зовсім скоро вийде у світ.

Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія почала досліджувати воєнні злочини та писати про видатних жінок. Водночас письменниця займалася вихованням сина.

Американське видавництво зголосилося надрукувати роботу Амеліної, зазначивши, що цю книжку буде "визнано класикою літератури".

Усі в Україні знали, що Амеліна документує війну. Вона фотографувала руїни шкіл і культурних центрів, записувала свідчення людей, що вижили, й очевидців звірств. Вона поступово перетворилася на оповідачку, написавши те, що згодом стало цією книжкою,

– йдеться в анонсі.

До того ж видавництво підкреслило, що книга Вікторії є звітом, який описує наслідки війни та ціну спротиву.

Чесна, інтимна та іронічна, цю книжку буде визнано класикою,

– повідомляє Macmillan Publishers St. Martin's Press.



Книга Вікторії Амеліної / Фото з сайту видавництва Macmillan Publishers

Що відомо про Вікторію Амеліну