"Буде визнана класикою": американське видавництво надрукує книжку загиблої Вікторії Амеліної
Джерело:Macmillan Publishers
Книжка загиблої української письменниці Вікторії Амеліної буде надрукована американським видавництвом Macmillan Publishers St. Martin's Press. Готовий варіант можна буде замовити з 18 лютого 2025 року.
Письменниця загинула 1 липня 2023 року. Протягом останніх років життя вона займалася створенням першої нонфікшн книги англійською мовою War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка зовсім скоро вийде у світ.
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Після початку повномасштабного вторгнення Вікторія почала досліджувати воєнні злочини та писати про видатних жінок. Водночас письменниця займалася вихованням сина.
Американське видавництво зголосилося надрукувати роботу Амеліної, зазначивши, що цю книжку буде "визнано класикою літератури".
Усі в Україні знали, що Амеліна документує війну. Вона фотографувала руїни шкіл і культурних центрів, записувала свідчення людей, що вижили, й очевидців звірств. Вона поступово перетворилася на оповідачку, написавши те, що згодом стало цією книжкою,
– йдеться в анонсі.
До того ж видавництво підкреслило, що книга Вікторії є звітом, який описує наслідки війни та ціну спротиву.
Чесна, інтимна та іронічна, цю книжку буде визнано класикою,
– повідомляє Macmillan Publishers St. Martin's Press.
Книга Вікторії Амеліної / Фото з сайту видавництва Macmillan Publishers
Що відомо про Вікторію Амеліну
- У 2014 році письменниця дебютувала з романом "Синдром листопада, або Homo Compatiens". Премія "ЛітАкцент року" відзначила старання Вікторії, тому книжка змогла увійти до десятки найкращих прозових видань.
- Через сім років Амеліна заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, який проходив у селищі Нью-Йорк Донецької області.
- З початком повномасштабного вторгнення письменниця доєдналася до громадської організації Truth Hounds, яка документує воєнні злочини.
- 27 червня 2023 року Вікторія перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Під час вечері у ресторані, росіяни обстріляли будівлю, внаслідок чого Амеліна отримала тяжкі поранення.
- 1 липня вона померла від отриманих ран в лікарні у Дніпрі.