"Будет признана классикой": американское издательство напечатает книгу погибшей Виктории Амелиной
Источник:Macmillan Publishers
Книга погибшей украинской писательницы Виктории Амелиной будет напечатана американским издательством Macmillan Publishers St. Martin's Press. Готовый вариант можно будет заказать с 18 февраля 2025 года.
Писательница погибла 1 июля 2023 года. В последние годы жизни она занималась созданием первой нонфикшн книги на английском языке War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War, которая совсем скоро выйдет в свет.
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После начала полномасштабного вторжения Виктория начала исследовать военные преступления и писать о выдающихся женщинах. В то же время писательница занималась воспитанием сына.
Американское издательство согласилось напечатать работу Амелиной, отметив, что эта книга будет "признана классикой литературы".
Все в Украине знали, что Амелина документирует войну. Она фотографировала руины школ и культурных центров, записывала свидетельства людей, выживших, и очевидцев зверств. Она постепенно превратилась в рассказчицу, написав то, что впоследствии стало этой книгой,
– говорится в анонсе.
К тому же издательство подчеркнуло, что книга Виктории является отчетом, который описывает последствия войны и цену сопротивления.
Честная, интимная и ироничная, эта книга будет признана классикой,
– сообщает Macmillan Publishers St. Martin's Press.
Книга Виктории Амелиной / Фото с сайта издательства Macmillan Publishers
Что известно о Виктории Амелиной
- В 2014 году писательница дебютировала с романом "Синдром ноября, или Homo Compatiens". Премия "ЛитАкцент года" отметила старания Виктории, поэтому книга смогла войти в десятку лучших прозаических изданий.
- Через семь лет Амелина основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк Донецкой области.
- С началом полномасштабного вторжения писательница присоединилась к общественной организации Truth Hounds, которая документирует военные преступления.
- 27 июня 2023 года Виктория находилась в Краматорске вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Во время ужина в ресторане, россияне обстреляли здание, в результате чего Амелина получила тяжелые ранения.
- 1 июля она умерла от полученных ран в больнице в Днепре.