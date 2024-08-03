Зірка "Ліги сміху" Розовий поділився успіхами під час реабілітації після поранення на фронті

Учасник "Ліги сміху" Віктор Розовий з початком вторгнення став на захист країни. Під час виконання бойового завдання на фронті артист зазнав складного осколкового поранення.

Через травму йому довелося перенести операцію, внаслідок якої в гумориста залишилися шрами на голові. Комік все частіше виходить на зв'язок з прихильниками та повідомляє про свій стан здоров'я.

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Віктор у соцмережах опублікував кадр, на якому показав голову після операції. Чоловік вирішив пожартувати про ухилянтів, які побачать фото його черепа й одразу намагатимуться перетнути кордон через річку Тиса.

Як думаєте, скільки людей після перегляду цього відео будуть намагатись втекти за кордон через Тису,

– поцікавився Розовий.



Віктор Розовий показав шрам на голові / Скриншот з інстаграм-сторіс

До того ж військовий розповів про свою реабілітацію в лікарні. Чоловік подякував медикам і фахівцям за врятоване життя та швидкість прийняття рішень. Віктор поділився першими успіхами – він починає вже ходити та навіть грати в настільний теніс.

Я вже потрохи повертаюся до звичного, соціального та активного життя,

– зізнався захисник України.

Віктор Розовий про реабілітацію: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Віктор Розовий протягом двох тижнів перебував у критичному стані після складної операції. Ним опікувалися нейрохірурги та медичний персонал. Одразу після хірургічного втручання чоловік вийшов на зв'язок з прихильниками й запевнив, що найгірше вже позаду.