Ледве стою, – Віктор Павлік розповів про реабілітацію після операції на серці

Співак Віктор Павлік нещодавно переніс складну операцію на серці. Артист вперше розповів як себе почуває після хірургічного втручання.

До того ж виконавець зізнався, що лікарі порадили йому дотримуватися певних обмежень у зв'язку з післяопераційним відновленням. Так, Павлік навіть не може взяти на руки свого сина Михайла.

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За словами Михайла, реабілітація триватиме до трьох місяців. Артист поділився, що грудна клітина почала загоюватися, хоч і сильно болить.

Медичні працівники порадили співаку не сідати за кермо автомобіля. Також виконавцеві не рекомендується їздити на мотоциклі.

Втім, Павлік найбільше вражений тим, що не може піднімати свого сина Михайла.

Зараз ледве стою. Рятуюся знеболювальними. Я навіть дитину не можу взяти на руки. Все літо не можна за мотоцикл сідати, а хочеться. Ось це біда,

– зізнався співак.

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