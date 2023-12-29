65-річна акторка та продюсерка Шерон Стоун опублікувала на своїй сторінці рідкісні фото. Вона показала, як провела різдвяні свята у сімейному колі.

До слова Вперше після розлучення: лідер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ нарешті побачився з дітьми

Шерон Стоун показала молодших синів

Вперше за довгий час Шерон Стоун показала своїх молодших названих синів. Цього року Лаїрду та Квінну виповнилося 18 та 16 років відповідно.

Спершу зірка зробила радісне селфі разом з синами, а ще сфотографувала Лаїрда та Квінна разом з бабусею, своєю матір'ю.

Хлопці намагаються бути серйозними поряд з бабусею. Найщасливіші канікули,

– підписала фото акторка.



Шерон Стоун з синами / Фото з інстаграму акторки



Мама Шерон Стоун з онуками / Фото з інстаграму акторки

Особисте життя та діти Шерон Стоун

У 1998 році Шерон Стоун вийшла заміж за журналіста Філа Бройнштейна. У 2004 році подружжя усиновило хлопця Роана. Та через те, що того самого року вони розлучилися, син залишився жити з батьком згідно з рішенням суду.

У 2005 та 2006 році Шерон Стоун самостійно всиновила ще двох дітей, тоді вони були ще крихітними. Якщо старшого сина вже бачили папараці й фотографи, то молодших акторка вирішила практично не показувати на публіці. Тому пресі невідомі подробиці їхнього життя.