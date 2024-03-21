Зокрема, чоловік пригадав початок їхніх стосунків, коли вони з Ольгою Михайлівною щодня писали одне одному листи. Крім того, Віктор зізнався, чи хотів ще дітей.
До теми У мене стався серцевий припадок, – як чоловік Ольги Кузьменко відчув її смерть
Що Віктор Кузьменко розповів про стосунки з Ольгою
Чоловік зауважив, що з дружиною прожив 57 щасливих років.
Я пішов в армію, і ми домовилися з Ольгою Михайлівною, що будемо писати одне одному кожного дня листи. Сьогодні якось так дивуюся, про що можна було кожен день писати, але писалося тому, що писало серце. Любов писала,
– розповів батько Скрябіна.
Вже після того, як народився Андрій, Віктор зізнається, що в нього "виросли крила". Син, за його словами, був "зв'язуючою ланка між мамою і татом".
Я хотів ще дочку, але Ольга Михайлівна мала тяжкі роди, і вона просто десь трошки, чи страх був, чи щось. А я вже не хотів наполягати,
– додав старший Кузьменко.
Інтерв'ю з батьком Кузьми: дивіться відео онлайн
Коли померла Ольга Кузьменко
- Мама Скрябіна пішла з життя 23 вересня 2023 року у віці 76 років.
- З'ясувалося, що жінці діагностували хворобу, що стрімко розвивається. За словами Віктора Кузьменка, дружина провела у лікарні близько 7 місяців та мала два інсульти.
Все розвивалося так блискавично, що коли забрала "швидка", виявили вже і сепсис, і ниркову недостатність. Якийсь час була прикута до ліжка,
– додала донька Кузьми.
- Похорон відбувся 26 вересня у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Брюховичах. Ольгу Михайлівну поховали поруч з могилою сина.