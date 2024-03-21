В частности, мужчина вспомнил начало их отношений, когда они с Ольгой Михайловной ежедневно писали друг другу письма. Кроме того, Виктор признался, хотел ли еще детей.
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Что Виктор Кузьменко рассказал об отношениях с Ольгой
Мужчина отметил, что с женой прожил 57 счастливых лет.
Я ушел в армию, и мы договорились с Ольгой Михайловной, что будем писать друг другу каждый день письма. Сегодня как-то так удивляюсь, о чем можно было каждый день писать, но писалось потому, что писало сердце. Любовь писала,
– рассказал отец Скрябина.
Уже после того, как родился Андрей, Виктор признается, что у него "выросли крылья". Сын, по его словам, был "связующим звеном между мамой и папой".
Я хотел еще дочь, но Ольга Михайловна имела тяжелые роды, и она просто где-то немножко, или страх был, или что-то. А я уже не хотел настаивать,
– добавил старший Кузьменко.
Интервью с отцом Кузьмы: смотрите видео онлайн
Когда умерла Ольга Кузьменко
- Мама Скрябина ушла из жизни 23 сентября 2023 года в возрасте 76 лет.
- Выяснилось, что женщине диагностировали стремительно развивающуюся болезнь. По словам Виктора Кузьменко, жена провела в больнице около 7 месяцев и имела два инсульта.
Все развивалось так молниеносно, что когда забрала "скорая", обнаружили уже и сепсис, и почечную недостаточность. Какое-то время была прикована к постели,
– добавила дочь Кузьмы.
- Похороны состоялись 26 сентября в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Брюховичах. Ольгу Михайловну похоронили рядом с могилой сына.