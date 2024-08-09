Соліст гурту ТІК Віктор Бронюк залишив лави ЗСУ після року служби

Віктор Бронюк, фронтмен популярного українського гурту ТІК, звільнився зі Збройних сил України після року і двох місяців служби. Музикант вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас поділився, що міг і не йти. Віктор Бронюк відверто пояснив, як так сталося.

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Музикант підкреслив, що звільнення було вимушеним кроком через сімейні обставини.

Причиною звільнення Бронюк назвав необхідність доглядати за батьком, який має інвалідність першої групи після перенесеного інсульту. "Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці, і ситуація вимагала трішки більше часу приділяти (батькові – 24 Канал),

– пояснив виконавець.

Раніше про мобілізацію висловився Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі з гурту ТНМК. Артист поділився, що очікує на повідомлення від системи "Резерв+" та готується знову пройти медичну комісію.