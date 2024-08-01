Він пояснив свою позицію. Також Віктор Бронюк припустив, чи повернуться такі знаменитості в Україну після закінчення війни

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Артист негативно оцінив дії Потапа, Івана Дорна та Влада Ями.

Моє відношення до такого "микання" негативне… Чим керувався Влад Яма або ж Іван Дорн, я не знаю. Була можливість виїхати, тому вони це зробили, бо так простіше, це звільняє від багатьох обов'язків. Як на мене, це позиція не громадянська, не чоловіча. З іншого боку – раз так вчинили, то це теж вибір і їм з цим жити,

– зазначив співак.

Він також песимістично оцінює можливість змін після війни, передбачаючи, що багато зірок повернуться і продовжать свою діяльність, ніби нічого не сталося. До того ж артист висловив сумнів щодо того, чи зробить аудиторія шанувальників правильні висновки з поведінки своїх кумирів під час війни.

Після повернення в Україну зірки будуть розказувати, як тяжко вони працювали, поневірялися, їздили по світу, сиділи довго сумними вечорами й думали лишень про Україну і про те, як допомогти українцям. Про них знімуть фільми та сюжети й все буде добре. На жаль,

– сказав Віктор Бронюк.

Раніше свою думку про втікачів Яму та Винника висловився Павло Зібров. Він вважає, що зрадників треба забути, бо вони вже не повернуться в Україну.