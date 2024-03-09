Український актор Віктор Андрієнко розповів, що очікував, що у кліпі можуть закладатися певні меседжі, адже він знімався напередодні виборів. Але лідер гурту "ТІК" тоді запевнив його, що він виступає проти всіх.

Дивіться також Розплакалася у гримерці: чому й коли Заворотнюк ридала на плечі в українського актора

Віктор Андрієнко про участь у політизованому кліпі

Мене трішки обдурили. Він (Віктор Бронюк, – Show 24) зателефонував, сказав, що треба робити кліп. Я запитав, проти кого та за кого колядуємо. Мені відповіли, що проти всіх. Я погодився, бо проти всіх,

– розповів артист.

Вже коли пісня та відеоробота вийшли у світ, то для Віктора Андрієнка стало зрозуміло, що це була агітаційна робота.

"Коли воно вийшло… Ну, образилися, значить образилися", – підсумував актор.

Що відомо про роботу "Циклони"

Гурт "ТІК" презентував пісню та кліп "Циклони" 1 березня 2019 року, саме напередодні президентських виборів. Колектив назвав цю роботу "передвиборчим екшном".

"Це гротескна форма того, що відбувається у нашій країні напередодні виборів. Всі персонажі, звичайно, вигадані. Якщо ви бодай раз не посміхнетесь протягом нашого відео "Циклони", обіцяю вам повернути долар по вісім. А якщо серйозно, ставтеся до виборів як не до розваги, а як до відповідальної місії. Бо зараз від кожного з нас залежить асенізація політичних процесів у нашій країні та добра погода", – описували кліп музиканти.

Водночас у тексті не обійшлося без натяків на певних кандидатів, підтримка Петра Порошенка і висміювання Зеленського і Тимошенко. Наприклад у рядках: "Владімір також, нині не тренд", "Не знаю, як вам? А як по мені, в шоколаді трохи ліпше ніж у л*йні".