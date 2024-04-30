Стало відомо, який відомий український гурт виступить у день гранд-фіналу Євробачення-2024

30 квітня 2024, 20:52
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Джерело:

Eurovision.tv

Організатори Євробачення-2024 оприлюднили оновлений список артистів, які розважатимуть гостей в Folkets Park в Мальме. Серед них – український гурт Kalush Orchestra, переможці Євробачення 2022 року.

До цього також стало відомо, що на сцені Eurovision Village виступить український гурт Go_A. Музиканти у 2021 році брали участь Євробаченні, де посіли 5-те місце. 

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Що відомо про виступ Kalush Orchestra

Гурт з'явиться на сцені Euphoria в Eurovision Village в день гранд-фіналу, який припадає на суботу, 11 травня.

Український гурт Kalush Orchestra вже став легендою Євробачення, вигравши конкурс у 2022 році, коли він проходив у Турині, Італія. Гурт переміг з піснею Stefania, принісши Україні третю перемогу за менш ніж 20 років, відколи країна вперше взяла участь у конкурсі,
– підкреслили організатори.

Якою буде програма Євробачення-2024

  • Всі заплановані події відбудуться в Eurovision Village у Фолкстерширському парку.
  • Єврофани матимуть можливість побачити живі виступи різноманітних виконавців та шоу на сценах Euphoria Stage, Tattoo Stage та Dancing Queen Stage.
  • У Мальме планується відкриття унікальної вулиці Friisgatan, де продаватимуть різні страви та напої, та створення невеликих майданчиків для проведення концертів й вистав у районі Malmö Live і Malmö Central Station.
  • Влада Швеції оголосила, що частково закриє повітряний простір над місцем проведення Євробачення та використовуватиме технології для запобігання польотам безпілотникам. Це спрямовано на посилення заходів безпеки під час проведення пісенного конкурсу. 

Автор: Софія Хомишин