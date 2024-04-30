Стало відомо, який відомий український гурт виступить у день гранд-фіналу Євробачення-2024
Джерело:Eurovision.tv
Організатори Євробачення-2024 оприлюднили оновлений список артистів, які розважатимуть гостей в Folkets Park в Мальме. Серед них – український гурт Kalush Orchestra, переможці Євробачення 2022 року.
До цього також стало відомо, що на сцені Eurovision Village виступить український гурт Go_A. Музиканти у 2021 році брали участь Євробаченні, де посіли 5-те місце.
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Що відомо про виступ Kalush Orchestra
Гурт з'явиться на сцені Euphoria в Eurovision Village в день гранд-фіналу, який припадає на суботу, 11 травня.
Український гурт Kalush Orchestra вже став легендою Євробачення, вигравши конкурс у 2022 році, коли він проходив у Турині, Італія. Гурт переміг з піснею Stefania, принісши Україні третю перемогу за менш ніж 20 років, відколи країна вперше взяла участь у конкурсі,
– підкреслили організатори.
Якою буде програма Євробачення-2024
- Всі заплановані події відбудуться в Eurovision Village у Фолкстерширському парку.
- Єврофани матимуть можливість побачити живі виступи різноманітних виконавців та шоу на сценах Euphoria Stage, Tattoo Stage та Dancing Queen Stage.
- У Мальме планується відкриття унікальної вулиці Friisgatan, де продаватимуть різні страви та напої, та створення невеликих майданчиків для проведення концертів й вистав у районі Malmö Live і Malmö Central Station.
- Влада Швеції оголосила, що частково закриє повітряний простір над місцем проведення Євробачення та використовуватиме технології для запобігання польотам безпілотникам. Це спрямовано на посилення заходів безпеки під час проведення пісенного конкурсу.