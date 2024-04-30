До этого также стало известно, что на сцене Eurovision Village выступит Go_A. Музыканты в 2021 году участвовали Евровидении, где заняли 5-е место.
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Что известно о выступлении Kalush Orchestra
Группа появится на сцене Euphoria в Eurovision Village в день гранд-финала, который приходится на субботу, 11 мая.
Украинская группа Kalush Orchestra уже стала легендой Евровидения, выиграв конкурс в 2022 году, когда он проходил в Турине, Италия. Группа победила с песней Stefania, принеся Украине третью победу за менее чем 20 лет, с тех пор, как страна впервые приняла участие в конкурсе,
– подчеркнули организаторы.
Какой будет программа Евровидения-2024
- Все запланированные события состоятся в Eurovision Village в Фолкстерширском парке.
- Еврофаны смогут увидеть живые выступления различных исполнителей и шоу на сценах Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.
- В Мальме планируется открытие уникальной улицы Friisgatan, где будут продавать различные блюда и напитки, и создание небольших площадок для проведения концертов и спектаклей в районе Malmö Live и Malmö Central Station.
- Власти Швеции объявили, что частично закроют воздушное пространство над местом проведения Евровидения и будут использовать технологии для предотвращения полетов беспилотников. Это направлено на усиление мер безопасности во время проведения песенного конкурса.