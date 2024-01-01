На календарі вже 2024 – це час важливих бажань та особливої магії. Зараз багато людей підсумовують минулий рік та ставлять цілі на новий. Українська співачка та ведуча Lada і голос молодого покоління VladaK ексклюзивно для 24 Каналу розповіли про улюблені справи перед Новим роком.

До слова Як і де знаменитості зустріли Новий 2024 рік

Співачка Lada про Новий рік та свята

Співачка поділилася, що зустрічала Новий рік у сімейному колі – з батьками та братами. Для неї це найкраща компанія, до того ж вони давно не бачилися.

Lada також прокоментувала, чи підтримує встановлення ялинки у мирних містах. Артистка зізналась, що радіє, коли бачить посмішки людей.

Адже дуже важливо, коли наш бойовий дух у нормі і ми можемо продовжувати наближати нашу перемогу! Не зважаючи на те, що в Україні війна все одно треба знаходити в чомусь яскраві та позитивні емоції, продовжувати жити, тому вважаю, що прикрашання ялинок гарний спосіб підняти новорічний настрій усім людям,

– розказала Lada

Перед Новим роком у співачки є традиція – складати план дій на майбутнє рік, записувати все у блокнот, ретельно продумувати кожен пункт. А в останню хвилину зірка загадує бажання. Своїм побажанням Lada поділилась для всіх українців.

"Маю найважливіше побажання для кожного з нас, щоб настав довгоочікуваний мир, щоб усі захисники повернулися додому живими, без ушкоджень. Щоб кожен, хто вимушено покинув свою домівку, якнайшвидше повернувся. Щоб на нашій землі запанувало щастя та не проливалися сльози", – підкреслила Lada.



Lada / Фото з інстаграму Lada

Співачка VladaK розповіла про Новий рік і побажання

Українська співачка VladaK щороку 31 грудня з батьками дивиться новорічні фільми. Тоді вдома особлива атмосфера. О 00:00 артистка загадує бажання та чекає подарунків. Тому й Новий рік вона зустрічає в теплому родинному колі.

Ми тихо та спокійно провели цей вечір, зараз немає настрою на гучні святкування, думаю, це недоречно, коли багато людей залишилися без домівок, багато постраждало. Свято вже не приносить тих емоцій. Але я рада, що є можливість побути з усіма рідними та провести вечір за сімейними розмовами та в гарній атмосфері,

– поділилася VladaK

Співачка зауважила, що дуже любить бачити прикрашені міста до свят.

"Мені дуже подобаються прикрашені ялинки в містах, вони не можуть не радувати, попри все, що відбувається. Я рада, що міста вбирають до Нового року. Для всіх дітей це підіймає настрій, дарує відчуття якоїсь особливої магії", – коментує VladaK.

Бажаю всім, щоб якнайшвидше настав мир. Щоб кожен міг повернутися додому, порадіти життю та відчути, що нарешті все добре. Хочу, щоб усі діти мали щасливе дитинство, щоб вони навіть не думали про війну та вибухи. І щоб усі відчували щастя,

– побажала VladaK українцям.